Când vine vorba despre fertilitate, foarte multe discuții se concentrează automat pe femei. Totuși, studiile din ultimii ani arată clar că fertilitatea masculină joacă un rol extrem de important, iar în aproximativ jumătate dintre cuplurile care întâmpină dificultăți de concepție există și un factor masculin implicat. Cu toții știm că pentru ca un copil să apară e nevoie de 2 părinți, nu?

În plus, tot mai multe cercetări arată că stilul de viață modern influențează direct sănătatea reproductivă a bărbaților. Alimentația, stresul, sedentarismul, somnul, alcoolul și fumatul nu afectează doar energia sau greutatea corporală, ci și calitatea spermatozoizilor. Și asta e cumva normal, nu-i așa? O persoană fertilă este în primul rând o persoană cu o stare de sănătate bună și cu un echilibru emoțional cât de cât stabil.

Ce înseamnă infertilitate masculină?

În general, infertilitatea este definită ca incapacitatea unui cuplu de a obține o sarcină după aproximativ 12 luni de contacte sexuale regulate neprotejate. În cazul bărbaților, cele mai frecvente probleme sunt: număr scăzut de spermatozoizi, mobilitate redusă, formă anormală a spermatozoizilor sau fragmentare crescută a ADN-ului spermatic.

Ce spun studiile despre stilul de viață?

Din păcate, multe dintre obiceiurile considerate „normale” astăzi afectează fertilitatea mai mult decât credem.

Fumatul este unul dintre cei mai bine documentați factori negativi. Studiile arată că fumătorii au frecvent: spermatozoizi mai puțini, mobilitate mai slabă, stres oxidativ crescut, afectare a ADN-ului spermatic.

Practic, substanțele toxice din țigări afectează direct celulele reproductive.

Și alcoolul contează. Consumul frecvent și mare poate influența: testosteronul, producția de spermă, funcția hepatică, inflamația și calitatea somnului.

Asta nu înseamnă că un pahar ocazional distruge fertilitatea, dar consumul regulat și excesiv este clar asociat cu rezultate mai slabe. Nu vorbim aici de renunțarea la acest obicei, ci de a menține un consum cât mai redus.

Sedentarismul și excesul de grăsime corporală sunt și ele importante. Grăsimea abdominală excesivă poate influența negativ hormonii masculini, crescând conversia testosteronului în estrogen. În plus, inflamația și rezistența la insulină afectează și sănătatea reproductivă.

Studiile arată că bărbații activi fizic moderat, cu greutate echilibrată și masă musculară bună au, în general, parametri spermatici mai buni.

Totuși, există și extrema cealaltă. Antrenamentele excesive, stresul fizic foarte mare și utilizarea steroizilor anabolizanți pot afecta sever fertilitatea. Dacă sunteți pasionați de sală, mai reduceți din antrenamente sau din intensitatea lor și atenție și la suplimentele folosite.

Cum ar trebui să arate alimentația unui bărbat pentru fertilitate?

Nu există o „dietă magică”, dar dietele mediteraneene sunt cele mai asociate cu fertilitate mai bună. Și nu ne mirăm. Pentru că vorbim de mâncat echilibrat.

Ce înseamnă asta concret?

Multe legume, practic, o salată sau măcar o legumă la fiecare fel de mâncare mâncat.

Fructe, fructe crude de sezon și locale pe cât posibil. Mâncate natural, fără adaos de zahăr, fără a le transforma în sucuri sau piureuri de fructe.

Pește, de orice fel și mai ales pește gras. Faceți-vă un obicei din a consuma pește de minimum 2 ori pe săptămână.

Ulei de măsline, pus în salate sau mâncare după ce s-a stins focul. Nu îl turnați cu nemiluita, aduce multe calorii mâncării.

Nuci și semințe, în iaurturi, ca gustări. Mâncate crude, nuci cât mai diverse, ca gustări.

Proteine de calitate, o proteină la fiecare masă, ideal de origine animală. Fie că vorbim de ou, pește, carne, brânză, reprezintă un aliment valoros la fiecare masă.

Cereale integrale, în special în zilele cu mișcare.

Mai puține alimente ultraprocesate. Știu că sunt bune și merg excelent împotriva plictiselii, dar vin cu multe calorii, mult zahăr sau sare și multe chimicale.

Rolul antioxidanților și al nutrienților

Unul dintre cele mai importante concepte aici este stresul oxidativ. Spermatozoizii sunt foarte sensibili la inflamație și oxidare, iar antioxidanții din alimentație pot avea rol protector.

Nutrienții studiați cel mai des sunt: zinc, seleniu, vitamina C, vitamina E, omega 3, coenzima Q10, folatul. Majoritatea suplimentelor pentru creșterea fertilității sunt pe baza acestor vitamine.

Zincul, de exemplu, este important pentru testosteron și producția spermatică și se găsește în: carne, fructe de mare, ouă, semințe de dovleac.

Omega 3 din pește gras pare asociat cu membrane celulare mai sănătoase și mobilitate spermatică mai bună.

În schimb, alimentația bogată în: fast-food, zahăr, produse ultraprocesate, grăsimi trans, băuturi zaharoase, este asociată frecvent cu parametri spermatici mai slabi.

Somnul și stresul, factori esențiali

Și somnul contează enorm.

Un bărbat care doarme puțin, lucrează permanent stresat, stă sedentar, consumă alcool regulat și mănâncă haotic poate avea fertilitatea afectată chiar dacă este încă tânăr. Stresul și nesomnul sunt acei dușmani invizibili care ne dau foarte multe probleme de cap. Datorită acestor doi factori și datorită poluării, vârsta nu mai poate fi considerată un factor 100% sigur pentru fertilitate bună.

Un aspect foarte important este că producția de spermatozoizi durează aproximativ 2–3 luni. Asta înseamnă că schimbările sănătoase făcute azi nu influențează fertilitatea peste noapte, ci în timp.

De aceea, pentru cuplurile care își doresc un copil, perioada de pregătire contează enorm și pentru bărbat, nu doar pentru femeie.

Poate cea mai importantă concluzie a studiilor este aceasta: fertilitatea masculină nu depinde doar de „noroc” sau genetică. Stilul de viață are un impact real și uneori foarte mare. Nu este nevoie nici să ne apucăm de sport de performanță, am văzut că efortul fizic foarte mare nu are impact pozitiv, nici să mâncăm obsesiv anumite alimente dintr-o listă favorabilă, dar este nevoie de o minimă pregătire atât psiho-emoțională, cât și ca stil de viață, înaintea conceperii unui copil.

Pentru că, în final, fertilitatea este și un indicator al stării generale de sănătate a organismului și a echilibrului metabolic al acestuia.