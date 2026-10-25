Britanicii sunt îndemnați să păstreze în locuințe suficiente alimente, apă și produse esențiale pentru a putea face față timp de aproximativ trei zile unei eventuale întreruperi a serviciilor de bază. Recomandările fac parte din noua campanie „Be Ready”, lansată de Guvernul britanic pentru creșterea nivelului de pregătire a populației în situații de urgență.

Campania, lansată pe 22 octombrie, este prima etapă a unui program care se va desfășura timp de trei ani. Autoritățile vor să îi încurajeze pe oameni să se pregătească pentru situații în care electricitatea, apa, telefonia sau internetul ar putea fi temporar indisponibile. Guvernul britanic invocă, între altele, furtunile din iarna trecută și incendiile de vegetație din această vară, care au demonstrat cât de repede pot fi afectate serviciile folosite zilnic, conform Observatornews.

Alimente, apă și medicamente pentru câteva zile

Autoritățile nu le cer oamenilor să facă stocuri foarte mari, ci recomandă constituirea treptată a unei rezerve pentru câteva zile. Printre alimentele recomandate se află produsele neperisabile care pot fi consumate fără preparare termică. Exemplele oferite de autorități includ conserve de carne, fructe sau legume, alături de un desfăcător de conserve. Persoanele care au animale de companie sunt sfătuite să păstreze și hrană suficientă pentru acestea.

Rezerva pentru situații de urgență ar trebui să includă și apă îmbuteliată. Ghidul britanic arată că necesarul diferă în funcție de situație și de fiecare persoană. Ca reper, autoritățile menționează recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de cel puțin 2,5-3 litri de apă potabilă pentru fiecare persoană, pe zi, pentru supraviețuire. Aproximativ zece litri pe persoană și zi ar permite și acoperirea unor necesități de bază pentru gătit și igienă.

Familiile cu copii mici trebuie să ia în calcul suplimentar apa și produsele necesare pentru prepararea hranei bebelușilor.

Ce ar trebui să mai existe în casă

Lista recomandată de autoritățile britanice include o lanternă cu baterii sau acționată manual, baterii de rezervă și un acumulator extern încărcat pentru telefonul mobil. Este recomandat și un radio cu baterii sau cu dinam, care poate permite recepționarea informațiilor oficiale în cazul unei pene de curent sau al întreruperii internetului și telefoniei.

Trusa de urgență poate include produse de prim-ajutor, dezinfectant pentru mâini, șervețele umede și medicamentele folosite în mod obișnuit de membrii familiei. Persoanele care depind de echipamente medicale sunt sfătuite să păstreze instrucțiunile acestora și în format tipărit și, acolo unde este posibil, să dispună de baterii de rezervă încărcate.

Autoritățile recomandă și păstrarea pe hârtie a unor numere de telefon importante, deoarece agenda telefonului poate deveni inaccesibilă dacă dispozitivul nu mai poate fi încărcat.

De ce sunt recomandate provizii pentru 72 de ore

Ideea celor trei zile este ca gospodăriile care se pot descurca singure pentru o perioadă scurtă să reducă presiunea asupra serviciilor de urgență. Astfel, resursele disponibile pot fi direcționate cu prioritate către persoanele vulnerabile. „Prin adoptarea unor măsuri simple pentru a fi pregătiți pentru situații de urgență obișnuite, precum furtunile severe, oamenii pot reduce presiunea asupra serviciilor de urgență”, a declarat ministrul britanic pentru Securitate, Dan Jarvis.

Recomandarea privind pregătirea pentru trei zile nu este specifică doar Marii Britanii. Guvernul britanic precizează că măsuri similare sunt promovate în Franța, Irlanda și Țările de Jos.

Nu este vorba despre un avertisment privind o criză iminentă

Autoritățile britanice precizează că situațiile de urgență pot avea cauze foarte diferite. Acestea pot fi generate de fenomene meteorologice severe și alte dezastre naturale, accidente, defecțiuni ale infrastructurii sau acțiuni deliberate. Totuși, comunicatul oficial prin care a fost lansată campania „Be Ready” pune accentul în special pe fenomenele meteorologice extreme și pe întreruperea temporară a serviciilor esențiale și nu anunță existența unei amenințări imediate la adresa populației.

Guvernul recomandă, de asemenea, ca rezervele să fie construite treptat, nu cumpărate toate odată. O parte dintre măsurile propuse nu presupun niciun cost, precum stabilirea unui plan de familie pentru situații de urgență, păstrarea numerelor importante pe hârtie sau verificarea vecinilor vulnerabili în cazul unei pene de curent.