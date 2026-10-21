Persoanele care încearcă să slăbească nu trebuie neapărat să renunțe complet la băuturile fără zahăr în favoarea apei. Un studiu desfășurat timp de doi ani a constatat că adulții cu suprapondere sau obezitate care au consumat băuturi îndulcite cu îndulcitori non-nutritivi au pierdut în greutate într-o măsură comparabilă cu cei care au băut apă, relatează New York Post. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea din Liverpool și publicată în British Journal of Nutrition.

Rezultatele nu înseamnă că sucurile dietetice sunt mai sănătoase decât apa sau că produc slăbirea. Participanții au urmat un program structurat de control al greutății, iar diferența dintre cele două grupuri nu a fost semnificativă statistic.

Aproape cinci kilograme pierdute în grupul băuturilor dietetice

Studiul a inclus inițial 493 de adulți, cu vârste între 18 și 65 de ani și indice de masă corporală între 27 și 35. Participanții au fost repartizați aleatoriu în două grupuri: 246 au primit apă, iar 247 băuturi îndulcite fără zahăr.

Cantitatea recomandată a fost de două porții de câte 330 de mililitri pe zi. În categoria băuturilor dietetice au intrat sucuri carbogazoase, băuturi cu fructe cu puține calorii și ape aromatizate, cu îndulcitori precum aspartamul, acesulfamul K și sucraloza. După 104 săptămâni, participanții din grupul băuturilor dietetice care au finalizat studiul pierduseră, în medie, 4,8 kilograme. Cei din grupul care a băut apă pierduseră aproximativ 3,7 kilograme. Diferența de aproximativ 1,1 kilograme dintre grupuri nu a fost însă semnificativă statistic. Cu alte cuvinte, cercetătorii nu au putut concluziona că băuturile dietetice au produs o slăbire mai mare decât apa.

Ambele grupuri au reușit să mențină o parte din scăderea în greutate

În primele 12 săptămâni, participanții au urmat o etapă activă de slăbire, cu întâlniri săptămânale. Au urmat 40 de săptămâni de menținere asistată și încă un an în care participanții nu au mai beneficiat de sprijin regulat. Cea mai mare parte a scăderii în greutate s-a produs în primele 12 săptămâni. Ulterior, în ambele grupuri a existat o anumită recâștigare a kilogramelor, însă greutatea a rămas, după doi ani, sub nivelul inițial. Au fost observate, de asemenea, reduceri ale circumferinței taliei și șoldurilor în ambele grupuri, fără diferențe semnificative între ele.

Consumul de zahăr s-a redus în ambele grupuri și ceva mai mult în cel al băuturilor dietetice, dar nici aici diferența dintre grupuri nu a fost semnificativă.

Studiul nu spune că băuturile dietetice sunt „mai bune” decât apa. Există însă câteva precizări importante. Din cei 493 de participanți inițiali, numai 220 au ajuns la evaluarea de la 104 săptămâni: 117 din grupul apei și 103 din grupul băuturilor cu îndulcitori. Autorii menționează rata redusă de finalizare printre limitele cercetării.

În plus, unele rezultate metabolice au diferit. Studiul a identificat, între altele, o evoluție mai favorabilă a hemoglobinei glicozilate și a tensiunii arteriale diastolice în grupul apei, precum și o diferență privind colesterolul total. Autorii precizează însă că pentru unele dintre aceste analize numărul participanților a fost redus. Prin urmare, concluzia cercetării este mai restrânsă: în cadrul unui program de management al greutății, consumul de băuturi dietetice nu a împiedicat scăderea și menținerea greutății pe parcursul celor doi ani.

Cercetarea a fost finanțată de industria băuturilor

Un element relevant pentru interpretarea rezultatelor este finanțarea studiului. Cercetarea a fost finanțată de American Beverage Association, organizație care reprezintă industria americană a băuturilor. Autorii declară că organizația nu a participat la proiectarea studiului, desfășurarea experimentului, analiza datelor sau interpretarea rezultatelor, dar un reprezentant a avut posibilitatea să revizuiască manuscrisul. Deciziile finale privind conținutul au aparținut cercetătorilor.

OMS continuă să recomande prudență

Rezultatele apar într-un context în care îndulcitorii fără zahăr rămân controversați. Organizația Mondială a Sănătății recomandă să nu fie folosiți ca strategie pentru controlul greutății sau prevenirea bolilor netransmisibile. Recomandarea OMS este însă una condiționată, iar organizația precizează că dovezile disponibile sunt influențate inclusiv de limitele studiilor observaționale și de caracteristicile persoanelor care consumă astfel de produse.

Noul studiu nu transformă, așadar, sucurile dietetice într-un instrument de slăbit. Sugerează însă că, pentru persoanele care încearcă să își reducă greutatea și preferă aceste băuturi, consumul lor în cadrul unui program alimentar controlat nu pare să compromită rezultatele obținute pe termen de doi ani.