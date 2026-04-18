Celebrul bucătar spaniol Jordi Cruz prepară singur această băutură antiinflamatoareacasă, folosind doar trei ingrediente simple, scrie ABC. O putem încerca în perioade de excese alimentare, precum cele din aceste zile de Paște, dar și în dieta zilnică.

„O băutură minunată!”

Să ai grijă de tine implică, pe lângă activitatea fizică și odihna corespunzătoare, o conștientizare clară a alimentației. Alegerile noastre culinare influențează direct nivelul de energie, starea de spirit și, mai ales, sănătatea pe termen lung.

O dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine de calitate și grăsimi sănătoase, este esențială. Totuși, hidratarea rămâne un pilon de bază. Experții de la Mayo Clinic recomandă consumul a aproximativ doi-trei litri de apă pe zi pentru o funcționare optimă a organismului.

Jordi Cruz, cunoscutul chef spaniol care împărtășește adesea rețete sănătoase pe rețelele sale de socializare, le-a explicat urmăritorilor săi beneficiile unei băuturi cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Cel mai mare avantaj? Este extrem de ușor de preparat și necesită doar trei ingrediente pe care oricine le are în bucătărie. „Este minunată”, susține acesta.

- articolul continuă mai jos -

Rețeta „băuturii miraculoase”, antiinflamatoare

Chef-ul asigură că prepararea „elixirului” durează doar câteva minute. Combinația de apă, suc de lămâie și ghimbir este, conform acestuia: „antiinflamatoare, antigripală, antioxidantă și contribuie la reducerea stresului”.

Ingrediente de bază:

Apă: 1 litru

Suc de lămâie: 30 – 60 g

Ghimbir proaspăt: 25 – 35 g

Preparare:

Procesul este simplu: se pune o parte din apă într-un blender împreună cu sucul de lămâie și ghimbirul. Se mixează bine până la omogenizare, apoi se adaugă restul de apă.

Varianta pentru sportivi – o băutură izotonică naturală

Pentru cei care au nevoie de un plus de energie după efort fizic, Jordi Cruz propune o variantă îmbunătățită a acestei băuturi, transformând-o într-un preparat izotonic. Pentru aceasta, se mai adaugă:

O linguriță mică de sare

Ceva mai puțin de o linguriță de bicarbonat de sodiu

30 – 40 g de miere (ca înlocuitor sănătos pentru zahăr).

După adăugarea acestor ingrediente, compoziția se mixează din nou și se trece printr-o strecurătoare fină pentru a elimina resturile de ghimbir.

„Această variantă ajută la echilibrarea pH-ului, reface stocul de electroliți, hidratează intens și este digestivă. Consumată la prima oră a dimineții, mai ales dacă faci sport, îți va prinde foarte bine”, concluzionează Jordi Cruz.