Nova Apaserv din Botoșani cere populației să nu folosească apa potabilă pentru irigații și piscine/ O problemă care apare frecvent în perioadele caniculare

30 iun. 2026, Articole / Reportaje
Nova Apaserv din Botoșani cere populației să nu folosească apa potabilă pentru irigații și piscine/ O problemă care apare frecvent în perioadele caniculare
Sursa foto: Pexels/Skitterphoto
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Cuprins
  1. De ce este pus în pericol sistemul de alimentare?
  2. Risc major de oprire a apei

Compania Nova Apaserv SA, furnizorul public de apă din județul Botoșani, a lansat marți un apel urgent către populație, solicitându-le cetățenilor să nu mai folosească apa de la robinet pentru agricultură, stropitul curților sau umplerea bazinelor, transmite Agerpres.

Solicitarea vine pe fondul temperaturilor extreme și a avertizărilor de Cod Roșu de caniculă din ultimele 48 de ore, factori care au suprasolicitat rețelele de distribuție.

De ce este pus în pericol sistemul de alimentare?

Reprezentanții companiei explică faptul că rețelele publice sunt dimensionate exclusiv pentru consumul menajer zilnic (băut, gătit, igienă). Atunci când apa este redirecționată în cantități masive către grădini sau piscine, echilibrul tehnic se rupe:

  • Consum triplat: Rezervoarele se golesc de până la trei ori mai repede decât ritmul lor natural de reumplere.

  • Lipsa presiunii: Primele victime ale supraconsumului sunt clienții aflați în zonele mai înalte sau la capetele de rețea, care rămân complet fără apă sau cu alimentare la presiune redusă.

„Menținerea continuității furnizării depinde de modul în care resursa de apă este utilizată la nivelul fiecărei gospodării”, au transmis oficialii Nova Apaserv SA.

Risc major de oprire a apei

Operatorul avertizează că situația este critică. Dacă rezervele tehnice se vor epuiza complet din cauza risipei, Nova Apaserv va fi obligată să apeleze la măsuri radicale și să întrerupă temporar furnizarea apei pentru a permite refacerea stocurilor din rezervoare.

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