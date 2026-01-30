Printre noile și deja controversatele recomandări alimentare date recent publicității de noua administrație americană nu se numără doar consumul de grăsimi animale, pe care lumea științifică îl contestă. Apar și sfaturi din perspectivă alimentară care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, scrie Il Fatto Alimentare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, creșterea nivelului de testosteron este descrisă ca un obiectiv de dorit, fără ca el să fie suportat în vreun fel de studii științifice. De altfel, deși nu există dovezi sigure în acest sens și nu lipsesc nici riscurile, însuși responsabilul pentru domeniul Sănătății din SUA, Robert Kennedy Jr., a declarat în repetate rânduri că ia doze masive de hormoni pentru a contracara îmbătrânirea.

Conform unor informații neoficiale, relatează publicația citată, analizele de sânge ale președintelui american Donald Trump ar indica niste concentrații neobișnuit de mari de testosteron. Cu sau fără legătură cu noile recomandări alimentare pentru americani.

Bărbații „macho”, pe placul noii administrații Trump

Susținerea testosteronului ca elixir pentru tinerețe fără bătrânețe nu a apărut din senin. Un anume tip de narațiune care premărește masculinitatea este tipică pentru întreaga mișcare MAGA (Make America Great Again) și MAHA (Make America Healthy Again). Nu este de mirare, așadar, că acest aspect a intrat oficial în ghidurile alimentare.

În lunile trecute, Food and Drug Administration (FDA), aflată deja sub influența MAHA, după ce a eliminat avertismentul de pericol de pe preparatele pe bază de estrogeni, a convocat nouă experți pentru a discuta același subiect referitor la hormonii masculini și, în special, la testosteron.

Mai nou, apare, așadar, printre recomandări și menținerea unor concentrații ridicate de hormoni masculini, într-o secțiune care a atras mai puțină atenție. Mai precis, documentele suplimentare care susțin noile ghiduri și „piramida inversată”, publicate pe site-ul oficial Eat Real Food. Paragraful respectiv se numește, în traducere: Susține sănătatea testosteronului la bărbați.

Ce se precizează în noul ghid legat de testosteron

„Bărbații care doresc să mențină niveluri sănătoase de testosteron ar trebui să se concentreze pe o dietă echilibrată care să includă alimente bogate în grăsimi sănătoase. Este important să se evite dietele rigide cu conținut scăzut de grăsimi, deoarece cercetările demonstrează sistematic că un aport de grăsimi foarte scăzut este asociat cu reduceri modeste ale testosteronului seric”, se precizează în textul paragrafului amintit.

Mai departe se menționează că „suplimentarea cu ulei de pește bogat în DHA (acid gras nesaturat – n.r.) poate susține suplimentar producția de testosteron” în rândul celor supraponderali care slăbesc.

În final, nu puteau lipsi proteinele, un alt pilon al indicațiilor MAHA: „Deși proteinele sunt benefice, dietele foarte bogate, cu cantități superioare la 3,4 grame pe kilogram de greutate corporală (g/kg) pe zi (pragul mediu recomandat a fost ridicat, fără motiv, de la 0,8 până la 1,6 g/kg, n.r.) sunt de evitat, deoarece pot suprima nivelurile de testosteron.”

Concluziile pornesc de la rapoarte întocmite de organisme adesea din afara comunității științifice, de multe ori chiar recent înființate, cum ar fi Scientific Foundation for the Dietary Guidelines for the Americans, o emanație directă a Departamentului Agriculturii al SUA (al cărui slogan pe pagina principală este: „Punem fermierii americani pe primul loc”, care este percepută mai degrabă ca o acțiune de lobby).

Însă nivelul ridicat de testosteron la bărbați ca o condiție favorabilă sănătății generale nu are fundament științific, ba chiar există studii care indică exact contrariul: testosteronul în exces poate favoriza cancerul de prostată. Motiv pentru care terapiile mai noi ale acestei patologii comportă suprimarea hormonilor masculini și administrarea celor feminini.