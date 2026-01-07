Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, anunță NYT. Aceste recomandări vor influența hrana servită în școli, spitale, închisori, baze militare și programele federale de asistență.

Noua piramidă alimentară

Administrația Trump a lansat noi recomandări care răstoarnă piramida alimentară, plasând carnea, brânza și laptele integral în top. Noile norme includ ideile cele mai popularizate ale lui Robert F. Kennedy Jr., cum ar fi recomandarea de a găti cu unt și grăsime de vită, în ciuda faptului că dovezile științifice nu susțin acest lucru. În alte privințe, ghidurile nu se îndepărtează mult de sfaturile nutriționale convenționale.

Schimbarea radicală privind alcoolul

Noile ghiduri abandonează sfaturile de lungă durată privind consumul de alcool:

Fără limite clare: Din 1980, guvernul recomanda limitarea la una sau două băuturi standard pe zi. Noile reguli spun doar că oamenii ar trebui să consume „mai puțin” pentru o sănătate mai bună, fără a specifica limite clare.

Avertismente eliminate: Au fost eliminate avertismentele conform cărora alcoolul crește riscul de cancer de sân sau boli cardiovasculare.

Perspectiva Dr. Oz: Administratorul serviciilor Medicare și Medicaid a descris alcoolul drept un „lubrifiant social”. El a adăugat că, deși ideal ar fi să nu se consume deloc, alcoolul oferă o scuză pentru socializare. Sfatul său: „Nu îl consumați la micul dejun”.

DA pentru proteine, NU alimentelor procesate

Noile orientări „Make America Healthy Again” pun un accent masiv pe proteine și pe eliminarea alimentelor procesate:

Mai multe proteine: Se recomandă adulților să consume între 1,2 și 1,6 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală zilnic, cu 50% până la 100% mai mult decât recomandările anterioare. Sursele acceptate includ carnea roșie, carnea de pasăre, fructele de mare, ouăle și lactatele, dar și surse vegetale.

Războiul împotriva zahărului: O poziție foarte dură împotriva băuturilor îndulcite. Ghidul recomandă copiiilor să nu consume zaharuri adăugate până la vârsta de 10 ani (față de limita anterioară de 2 ani).

Carbohidrați rafinați: Se cere reducerea drastică a consumului de pâine albă, tortilla din făină albă și biscuiți (crackers).

Grăsimi saturate: Deși limita de 10% din caloriile zilnice provenite din grăsimi saturate a rămas neschimbată, ghidul conține sfaturi contradictorii, încurajând consumul de alimente bogate în aceste grăsimi, precum carnea roșie și untul.

Declarația lui Robert F. Kennedy Jr.

„Mesajul meu este clar: Mâncați mâncare adevărată”, a declarat Kennedy, prezentând noile ghiduri ca fiind cheia pentru prevenirea bolilor cronice. El a criticat ghidurile anterioare ca fiind influențate de industria alimentară, deși s-a raportat că cinci din cei zece experți actuali au avut și ei relații financiare recente cu industria cărnii de vită, a lactatelor sau a cărnii de porc.