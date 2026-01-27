Noile „Dietary Guidelines for Americans” (Ghidurile alimentare pentru americani) pentru perioada 2025–2030 au stârnit controverse puternice în mediul științific, împărțind experții între susținători și critici. Documentul este considerat disruptiv atât prin modul de prezentare, cât și prin recomandările formulate. Un aspect mai puțin discutat, dar esențial, este faptul că, pentru prima dată din 1980, după nouă ediții publicate de-a lungul a 45 de ani, procedura științifică standard de elaborare a ghidurilor a fost complet ocolită, notează The Coversation.

Analiza este semnată de Juan Alfonso Revenga Frauca, profesor asociat de nutriție umană și dietetică la Universidad San Jorge, și de José Miguel Soriano del Castillo, profesor universitar și catedratic de nutriție și bromatologie în cadrul Departamentului de Medicină Preventivă și Sănătate Publică al Universitat de València.

Cea mai vizibilă schimbare a ghidurilor 2025-2030 este reprezentarea grafică. Aceasta rupe radical cu formatele consacrate, precum MyPlate, folosit din 2010, sau clasica piramidă alimentară utilizată din 1992 până în prezent. Noile ghiduri folosesc o piramidă inversată, astfel încât alimentele considerate cele mai recomandate sunt plasate în partea superioară, iar cele mai puțin recomandate se află la bază.

Deși formatul nu este complet nou, Institutul Flamand pentru Viață Sănătoasă l-a utilizat încă din 2017, diferențele sunt semnificative. Modelul flamand explica motivele schimbării și modul de interpretare, iar conținutul era clar diferit, chiar contradictoriu față de actualele ghiduri americane.

Din punct de vedere al conținutului, autorii semnalează mai multe contradicții și mesaje discutabile din perspectiva dovezilor științifice. Raportul recomandă ca grăsimile saturate să nu depășească 10% din aportul caloric total, dar, în același timp, încurajează consumul regulat de carne de vită, seu de vită, unt și produse lactate integrale, idee susținută vizual de reprezentarea grafică.

În piramidă, cerealele integrale sunt plasate în segmentul de jos, ca fiind cel mai puțin recomandat grup alimentar. Totuși, numărul de porții zilnice recomandate este identic cu cel al alimentelor aflate în prim-plan, între două și patru porții pe zi. Leguminoasele nu apar deloc în reprezentarea grafică, deși sunt considerate un element esențial al unei alimentații sănătoase, ceea ce întărește rolul central acordat proteinelor de origine animală, notează autorii analizei.

Mai mulți dintre autorii raportului au legături semnificative cu industriile lactatelor și creșterii bovinelor

Ghidurile alimentare americane sunt actualizate o dată la cinci ani printr-un proces riguros coordonat de Departamentul pentru Agricultură al SUA și de Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane. Pe parcursul a peste doi ani, un comitet independent format din 10-20 de experți, cunoscut sub numele de Dietary Guidelines Advisory Committee, analizează dovezile științifice și elaborează un raport, într-un proces transparent care include consultare publică. Ulterior, pe baza acestui raport sunt redactate ghidurile finale.

În actuala ediție, acest mecanism a fost modificat radical. După ce administrația Trump a primit raportul de 421 de pagini al comitetului consultativ, a fost declanșat un proces accelerat de revizuire, cu o durată mai mică de șase luni, pentru a „corecta deficiențele” documentului inițial. Un grup alternativ de experți, denumit Scientific Foundation For The Dietary Guidelines For Americans, a publicat apoi propriul raport, fără procedurile obișnuite de transparență și participare publică.

Noul raport, de doar 90 de pagini, enumeră îngrijorările legate de documentul inițial, recomandările acceptate sau respinse și „dovezile” care au stat la baza actualelor ghiduri. Schimbarea de direcție este ilustrată clar chiar de prima pagină, care conține o listă de verificare a celor 56 de recomandări formulate de comitetul consultativ inițial. Doar 14 au fost acceptate integral, 12 parțial, iar 30 au fost respinse complet.

Potrivit autorilor, acest demers reprezintă o declarație explicită a administrației cu privire la valoarea acordată raportului original. Ei îl asociază conceptului de „malism”, descris de autorul spaniol Mauro Entrialgo ca utilizarea deliberată a ideilor sau comportamentelor considerate în mod obișnuit negative pentru a câștiga sprijin public. Lista de verificare transmite mesajul „uitați ce fac cu recomandările voastre”.

Raportul alternativ alocă, de asemenea, jumătate de pagină susținerii „sănătății testosteronului la bărbați”, un subiect considerat irelevant din perspectiva nevoilor reale de sănătate publică, dar compatibil cu o abordare ideologică axată pe exaltarea masculinității. În plus, mai mulți dintre autorii raportului au legături semnificative cu industriile lactatelor și creșterii bovinelor, sectoare care ar beneficia direct de noile ghiduri alimentare.

Nicio ediție anterioară a ghidurilor nu a recomandat consumul de băuturi răcoritoare, gustări dulci sau sărate

Autorii critică și justificarea utilizată pentru schimbarea direcției, potrivit căreia criza de sănătate din SUA ar fi consecința recomandărilor federale din deceniile anterioare. Ei arată că aceasta reprezintă o eroare logică de tip post hoc ergo propter hoc. Nicio ediție anterioară a ghidurilor nu a recomandat consumul de băuturi răcoritoare, gustări dulci sau sărate, produse de patiserie, cereale zaharoase pentru micul dejun ori alte alimente ultraprocesate, dimpotrivă, acestea au fost constant descurajate.

În plus, dovezile disponibile indică faptul că nivelul de respectare a ghidurilor alimentare de către populația americană a fost, istoric, scăzut. În acest context, atribuirea responsabilității pentru obezitate și bolile cronice edițiilor anterioare este, cel puțin, o abordare demagogică.

În concluzia analizei, cei doi profesori susțin că ghidurile alimentare americane pentru 2025-2030 sunt nu doar contradictorii și discutabile din punct de vedere științific, ci și influențate de idei extremiste, combinând elemente de alimentație sănătoasă cu o doză semnificativă de ideologie și interese corporatiste.