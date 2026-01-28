Studiile indică faptul că o mică schimbare în rutina zilnică poate reduce mortalitatea cu 10% în rândul majorității adulților, relatează El Periodico. Să faci puțin mai mult sport, să mănânci și să dormi puțin mai bine poate îmbunătăți sănătatea și condiția fizică în mod remarcabil, mai ales în cazul persoanelor care nu au o rutină zilnicăriguroasă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conform unui studiu publicat recent în prestigioasele reviste științifice The Lancet și eClinicalMedicine, cheia longevității stă tocmai în această nuanță: puțin mai mult.

Cercetările pornesc de la o premisă comună, confirmată acum de dovezi științifice: reducerea sedentarismului, o alimentație ușor îmbunătățită și un somn de calitate superioară. Oricât de mici ar fi îmbunătățirile, au un impact uriaș asupra sănătății și speranței de viață.

Doar 5 minute pentru a face diferența

Studiul publicat de The Lancet, intitulat „Decese care ar putea fi evitate prin schimbări mici în activitatea fizică și abandonarea sedentarismului”, analizează impactul pe care îl au doar 5 minute în plus pe zi de activitate fizică moderată.

Această creștere minoră a activității obișnuite este asociată cu:

O reducere de 10% a mortalității la adulții care fac deja o activitate fizică moderată (în medie 17 minute pe zi).

O reducere de 6% în cazul persoanelor mai puțin active (care fac în medie 2 minute de mișcare).

Mai mult, studiul arată că reducerea timpului în care stăm cu 30 de minute pe zi scade cu 7% riscul de deces la adulții care petrec 10 ore pe zi fără să se miște. De asemenea, cercetarea indică faptul că doar 10 minute de activitate ușoară pe zi reduc cu 15% mortalitatea la majoritatea adulților.

Studiul s-a desfășurat pe parcursul a 8 ani, monitorizând activitatea fizică și timpul de „stat” a peste 135.000 de adulți din Norvegia, Suedia, Statele Unite și Regatul Unit.

Rețeta sănătății: odihnă, sport și nutriție

Pe de altă parte, cercetarea din eClinicalMedicine aplică o abordare similară, dar include și calitatea somnului și a dietei. Autorii subliniază că cele mai mici schimbări au cel mai mare impact asupra celor cu obiceiuri de viață precare.

Conform cercetătorilor, „rețeta” pentru a câștiga un an de viață în plus (pentru cei care nu au grijă de sănătatea lor) este:

5 minute în plus de somn.

2 minute în plus de activitate fizică.

O jumătate de porție suplimentară de legume.

Dacă obiectivul este prelungirea speranței de viață cu 9 ani, combinația optimă este următoarea:

Între 7 și 8 ore de somn pe zi. 40 de minute de activitate fizică moderată sau intensă. O dietă sănătoasă constantă.

Această a doua investigație a urmărit 60.000 de persoane timp de opt ani. Ambele studii întăresc ideea că schimbările mici, realizabile și ușor de introdus în viața de zi cu zi, sunt cele care generează cele mai mari beneficii pentru sănătatea pe termen lung.