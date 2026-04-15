Standardul de 10.000 de pași pe zi nu este susținut de dovezi solide pentru toate categoriile de vârstă, arată un studiu publicat în British Journal of Sports Medicine. Cercetători de la Universitatea Harvard au constatat că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur chiar și cu 4.000 de pași pe zi, realizați o dată sau de două ori pe săptămână, transmite MEDIAFAX.

Analiza a inclus 13.547 de femei fără boli cardiovasculare sau cancer, cu o vârstă medie de aproximativ 72 de ani. Rezultatele indică faptul că volumul total de pași este mai important decât frecvența activității fizice.

Femeile care au atins pragul de 4.000 de pași pe zi, o dată sau de două ori pe săptămână, au avut un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 27% mai redus de boli cardiovasculare, comparativ cu cele sedentare.

Beneficiile au crescut atunci când activitatea a fost repetată de trei ori pe săptămână. În acest caz, riscul de deces prematur a scăzut cu 40%, iar riscul cardiovascular s-a redus cu 27%.

Un nivel mai ridicat de activitate, între 5.000 și 7.000 de pași pe zi, a adus beneficii suplimentare, dar mai moderate. Riscul de deces a fost cu 32% mai mic, iar cel cardiovascular s-a stabilizat la o reducere de 16%.

Cercetătorii subliniază că numărul de pași zilnici este factorul determinant principal, nu distribuția lor pe parcursul săptămânii. Nu există un model unic optim, iar activitatea fizică poate fi adaptată preferințelor individuale.

Pe baza acestor rezultate, autorii studiului sugerează revizuirea recomandărilor de activitate fizică pentru femeile în vârstă. Pragul de 4.000 de pași pe zi, chiar și de una sau două ori pe săptămână, poate contribui la reducerea mortalității și a riscului cardiovascular.