Nu este vorba despre diete complicate sau alimente greu de găsit. Nutriționiștii spun că unul dintre cele mai simple moduri de a ține inflamația sub control este să adaugi culoare în fiecare masă. Conceptul este simplu: cu cât farfuria este mai variată cromatic, cu atât crește aportul de nutrienți esențiali pentru sănătate, potrivit Real Simple.

Alimentele vegetale intens colorate, precum sfecla roșie, afinele sau legumele verzi, sunt bogate în fitonutrienți. Acești compuși contribuie la reducerea inflamației și la protejarea organismului împotriva bolilor cardiovasculare, a unor afecțiuni digestive și a altor boli cronice. Problema este că majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fructe și legume pentru a beneficia de aceste efecte.

Legătura dintre dietă, inflamație și sănătate

Dovezile științifice susțin importanța unei alimentații bogate în produse vegetale. Un studiu realizat pe peste 100.000 de persoane a arătat că un consum zilnic de aproximativ cinci porții de fructe și legume este asociat cu o reducere a riscului de mortalitate cu 13%. În practică, însă, aportul rămâne mult sub acest nivel.

Regula simplă: adaugă culoare la fiecare masă

Nutriționiștii recomandă o strategie ușor de aplicat: adăugarea unui element colorat la fiecare masă sau gustare.

De exemplu:

– iaurtul poate fi completat cu fructe de pădure

– pastele pot include roșii cherry, mazăre sau alte legume

– sandvișurile pot fi îmbogățite cu verdețuri sau legume proaspete

Această abordare nu presupune restricții, ci completări simple care cresc valoarea nutrițională a meselor.

Dana Angelo White, dietetician și autor de cărți de bucate, explic[: „Este o strategie foarte ușor de adoptat și poate fi aplicată treptat. Dacă în prezent nu ai deloc culoare în farfurie, începe cu o singură masă pe zi și crește treptat. Adăugarea unui element colorat la alimentele pe care le consumi deja este un upgrade instant, atât vizual, cât și nutrițional.”

Nu contează doar produsele proaspete

Specialiștii subliniază că nu este obligatoriu ca toate alimentele să fie proaspete. Variantele congelate, uscate sau conservate pot fi la fel de utile și contribuie la aportul zilnic de nutrienți. Important este consumul constant, nu forma produselor.

Idei simple pentru „mâncat în culori”

Integrarea acestor alimente poate fi făcută ușor, fără schimbări majore:

– adaugă afine sau zmeură în iaurt

– pune roșii cherry în sandvișuri sau salate

– combină legume în preparate calde (paste, orez, omletă)

– folosește spanac, ardei sau sfeclă în rețete simple

– include fructe în gustări zilnice

Chiar și cantitățile mici, consumate constant, pot contribui la un aport mai bun de nutrienți.

Reducerea inflamației nu ține de un singur aliment sau de o dietă strictă, ci de obiceiuri zilnice simple. „Mâncatul în culori” este una dintre cele mai ușor de aplicat strategii și poate face diferența pe termen lung.