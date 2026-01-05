Italia intenționează să susțină acordul de liber schimb între UE și țările Mercosur din America de sud, în cadrul unui vot care va fi probabil ultimul obstacol major pentru ca Uniunea Europeană să încheie acordul, care se negociază de 25 de ani.

Potrivit canalului Bloomberg, care citează surse apropiate negocierilor, se așteaptă ca Italia să își schimbe poziția și să susțină acordul atunci când ambasadorii UE sunt așteptați să voteze textul acordului pe 9 ianuarie, conform unor persoane familiare cu această chestiune. Acest lucru ar permite UE să semneze tratatul cu țările Mercosur, adică Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, pe 12 ianuarie.

Un purtător de cuvânt al guvernului italian a refuzat să comenteze, ceea ce ar însemna că situația s-ar putea încă schimba. UE a eșuat în finalizarea acordului de liber schimb luna trecută, după ce Italia și Franța au condus o campanie pentru a-l amâna, argumentând că acestuia îi lipsesc încă protecții adecvate pentru fermierii Europei.

Meloni a negociat între timp garanții suplimentare pentru industria agricolă, precum și fonduri suplimentare pentru fermieri din bugetul blocului, au declarat surse sub condiția anonimatului.

„Au existat discuții, muncă și progrese în ultimele două săptămâni”, a declarat luni jurnaliștilor la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho. „Suntem pe drumul cel bun pentru a lua în considerare semnarea, sperăm, în curând”, a mai spus ea.

Luna trecută, președintele francez Emmanuel Macron, care s-a aflat sub presiunea internă a fermierilor, a argumentat că tratatul nu oferea garanții adecvate. În weekend, prim-ministrul Sebastien Lecornu a declarat că Franța intenționează să interzică importurile de alimente din America de Sud sau de altundeva care conțin pesticide interzise în UE.

Acordul propus este cel mai mare negociat vreodată de UE. Timp de mai bine de două decenii, discuțiile s-au oprit și au repornit perpetuu, în timp ce oficialii au încercat să potolească îngrijorările legate atât de protecția mediului, cât și de standardele agroalimentare pentru blocul Mercosur.

Pactul comercial UE-Mercosur ar crea o piață integrată de 780 de milioane de consumatori, eliminând treptat tarifele pentru bunuri, inclusiv mașini, și oferind Europei un acces mai ușor la vasta industrie agricolă a Mercosur. Acordul ar permite ambelor regiuni să se diversifice departe de SUA, după ce președintele Donald Trump a impus tarife globale.

Bloomberg Economics a estimat că acordul ar stimula economia blocului Mercosur cu până la 0,7% și pe cea a Europei cu 0,1%. Din punct de vedere geopolitic, acesta ar întări, de asemenea, amprenta UE într-o regiune în care China a apărut ca un furnizor industrial major și cumpărător de mărfuri.