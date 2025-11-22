Dacă ai nevoie de o rețetă impresionantă pentru un mușchi de porc fraged și suculent, aceasta este alegerea potrivită, recomandă Food and Wine. O rumenire rapidă într-o tigaie încinsă sigilează sucurile cărnii, înainte ca mușchiul să fie uns cu o glazură simplă din muștar Dijon, sos Worcestershire și cimbru, apoi introdus în cuptor până este perfect pătruns. În același timp, un sos ușor se prepară în aceeași tigaie, cu șalotă, cuișoare, ienupăr și piper jamaican, toate fierte în cidru proaspăt de mere până se reduc și se îngroașă. Un strop de unt adăugat la final oferă sosului o textură catifelată. Servește mușchiul cu piure de cartofi sau orez și legumele tale preferate la cuptor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente (pentru 6 porții)

2 mușchi de porc (aprox. 560 g fiecare), cu pielițele îndepărtate

5 lingurițe sare kosher, împărțite

25 lingurițe piper negru (aprox. 6 g), împărțite

1 lingură sos Worcestershire (15 ml)

5 linguriță usturoi ras

3 linguri ulei neutru (de exemplu, ulei de avocado) (45 ml), împărțite

2 linguri muștar Dijon cu granulație mare (30 ml), împărțite

1 lingură cimbru proaspăt tocat (aprox. 4 g), împărțit

3 linguri unt rece (aprox. 45 g), împărțite

2 linguri șalotă tocată fin (30 ml)

2 boabe piper jamaican (allspice)

2 cuișoare întregi

2 boabe de ienupăr (opțional)

3 linguri oțet de mere (45 ml)

1 cană cidru proaspăt de mere (240 ml)

1 lingură arpagic proaspăt tocat (aprox. 4 g), plus extra pentru decor

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 177°C. Tapetează o tavă mare cu folie de aluminiu și pune-o deoparte.

Pregătește mușchiul de porc. Șterge carnea cu prosoape de hârtie, apoi asezonează cu sare și piper.

Separat, amestecă sosul Worcestershire, usturoiul, 1 lingură de ulei (15 ml), 1 lingură muștar (15 ml), 2 lingurițe cimbru și 0.5 linguriță piper într-un bol mic.

Încălzește cele 2 linguri rămase de ulei (30 ml) într-o tigaie mare, la foc mare, până când devine lucios. Adaugă mușchiul și rumenește-l pe toate părțile, timp de 6–8 minute. Transferă carnea în tavă și unge-o cu amestecul de Worcestershire. Nu curăța tigaia.

Coace mușchiul până când termometrul introdus în partea cea mai groasă arată 60°C (mediu), aproximativ 15–18 minute. Lasă la odihnit 5–10 minute.

Prepararea sosului

În tigaia folosită anterior, topește 1 lingură de unt (15 g) la foc mediu-scăzut. Adaugă șalota, piperul jamaican, cuișoarele, ienupărul (dacă îl folosești), restul de cimbru și restul de piper. Gătește 1 minut.

Adaugă oțetul și răzuiește bine fundul tigăii pentru a desprinde reziduurile rumenite. Lasă să scadă 2 minute.

Adaugă cidrul de mere, restul de muștar (15 ml) și restul de sare (2.5 g). Fierbe la foc mediu-înalt până când sosul se reduce la aproximativ 80–90 ml, aproximativ 8 minute.

Scoate condimentele întregi, apoi încorporează energic arpagicul și cele 2 linguri rămase de unt (30 g), până când sosul devine lucios și omogen.

Taie mușchiul în felii de aproximativ 1.3 cm grosime și aranjează-l pe un platou. Toarnă sosul de cidru deasupra și presară arpagic proaspăt.