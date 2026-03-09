Scumpirea motorinei vine într-un moment delicat pentru agricultură, exact când începe campania de primăvară. Fermierii depind de carburanți pentru lucrările făcute cu utilajele agricole. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, prețul motorinei în România ar putea urca până la circa 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, condusă de Dumitru Chisăliță.

Un asemenea nivel ar depăși clar vechiul record al motorinei din România, atins în iunie 2022. Atunci, litrul de motorină a ajuns la 9,22 lei. În actualul context, impactul nu s-ar vedea doar la pompă, ci și în costurile din agricultură, transport și lanțurile de aprovizionare, într-o perioadă în care consumul de motorină crește sezonier.

Analiza AEI arată că piața motorinei din Europa este influențată de mai mulți factori majori: cotația petrolului Brent, prețul motorinei în hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers, costurile logistice, marjele de rafinare, cursul dolar-leu și nivelul taxelor din România. În scenariul central, considerat cel mai probabil, estimarea pentru următoarele trei luni indică un Brent de aproximativ 130 de dolari pe baril, motorină la circa 1.500 de dolari pe tonă în hub-ul ARA și un preț la pompă în România de aproximativ 11,5 lei pe litru, arată Digi24.

Scenariul pesimist

În scenariul pesimist, situația s-ar agrava și mai mult. AEI ia în calcul tensiuni severe pe piața produselor rafinate, un posibil deficit de motorină în Europa, sancțiuni suplimentare asupra produselor rafinate rusești, opriri neplanificate în rafinăriile europene și creșterea cererii înainte de sezonul agricol și de vârful activităților de transport. Într-un astfel de caz, motorina ar putea ajunge în hub-ul ARA la circa 2.850 de dolari pe tonă, iar șocul s-ar transmite rapid și în prețurile din România.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, problema nu mai este dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede și cât de mult. Asociația Energia Inteligentă avertizează că motorina este, în general, mai volatilă decât benzina, deoarece are o cerere industrială și logistică mai ridicată, stocuri mai mici și marje de rafinare care fluctuează mai puternic.

În paralel, AEI a cerut Guvernului să pregătească rapid un plan național de acțiune pentru a limita efectele economice și sociale ale acestor scumpiri. Pentru fermieri, o eventuală explozie a prețului motorinei ar însemna costuri mai mari exact în perioada în care intră cu utilajele pe câmp, iar presiunea s-ar putea transmite mai departe în prețurile produselor și în inflație.