Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică și poate adăuga cinci ani la viață. Consumatorii de cafea ar putea trăi cu cinci ani mai mult decât cei care se abțin de la băutura fierbinte, a revelat un studiu publicat în revista BMJ Mental Health, citat de Mediafax.

Consumul a maxim patru cești de cafea pe zi ar putea încetini îmbătrânirea biologică prin prelungirea telomerelor. Acestea sunt structuri care protejează capetele cromozomilor. Lungimea mai scurtă a telomerelor din aceste celule este asociată cu un risc mai mare de apariție a anumitor boli legate de vârstă.

Autoritățile sanitare britanice recomandă consumul de cel mult 400 mg/zi de cofeină, echivalentul a patru cești de cafea. Dincolo de această cantitate nu s-a constatat niciun beneficiu pentru îmbătrânirea biologică.

Cercetătorii sugerează că puternicii compuși antioxidanți și antiinflamatori din cafea ar putea fi responsabili de stimularea îmbătrânirii biologice și de prelungirea telomerelor. Cafeaua consumată cu moderație a fost asociată cu diverse beneficii pentru sănătate.

„Consumat cu moderație, cafeaua poate avea un efect pozitiv, dar în doze mari are un efect invers. Consumul de cafea până la limita recomandată pe zi a fost asociat cu o vârstă biologică cu cinci ani mai mică”, au afirmat autorii studiului.

Telomerele se află la capătul cromozomilor pentru a împiedica destrămarea sau încurcarea acestora, asemenea capetelor de plastic de la capătul șireturilor. Pe măsură ce îmbătrânim, telomerele devin mai scurte.

Acest proces de scurtare a telomerelor este accelerat la persoanele cu tulburări psihiatrice majore, cum ar fi psihoza, schizofrenia și tulburarea bipolară. Cafeaua ar putea încetini acest proces de îmbătrânire biologică.

Studiul a analizat efectele cafelei asupra îmbătrânirii persoanelor cu boli mintale grave, examinând lungimea telomerelor acestora. Au fost incluse date de la 436 de participanți adulți din studiul norvegian Thematically Organised Psychosis.

Dintre participanți, 259 sufereau de schizofrenie, iar restul sufereau de tulburări afective, inclusiv tulburare bipolară și tulburare depresivă majoră cu psihoză. Participanții au fost întrebați câtă cafea beau pe zi și au fost împărțiți în patru grupe.

Grupele au fost: zero, una-două cești, trei-patru cești și cinci sau mai multe cești de cafea pe zi. Cercetătorii au măsurat lungimea telomerelor din celulele albe din sânge folosind probe de sânge.

Cei care beau patru cești de cafea pe zi aveau lungimi ale telomerelor comparabile cu o vârstă biologică cu cinci ani mai mică. Comparația a fost făcută față de persoanele care nu beau cafea, după ajustarea pentru vârstă, sex, etnie și consumul de tutun.

Cei care beau mai mult de cinci cești de cafea pe zi prezentau leziuni celulare. Cafeaua consumată peste limita recomandată nu mai oferă beneficii pentru îmbătrânirea biologică.

Cercetătorii sugerează că beneficiile anti-îmbătrânire ale cafelei se datorează proprietăților sale antioxidante. Cafeaua ajută la protejarea telomerelor împotriva stresului oxidativ și inflamației.

„Telomerele sunt foarte sensibile atât la stresul oxidativ, cât și la inflamație. Consumul de cafea ar putea ajuta la conservarea îmbătrânirii celulare într-o populație a cărei fiziopatologie ar putea să o predispună la o rată accelerată de îmbătrânire”, au explicat cercetătorii.

Dr. Elizabeth Akam, profesor universitar senior la Universitatea Loughborough, care nu a participat la studiu, a sugerat că cercetătorii ar fi trebuit să analizeze compușii din cafea din sânge. „Cafeaua conține mulți compuși diferiți și nu știm care dintre aceștia au fost administrați sau cât de mult au ajuns efectiv în fluxul sanguin”, a spus ea.