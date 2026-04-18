Alimentul esențial după 65 de ani/ Îți dezvolți musculatura cu doar trei linguri pe zi

18 apr. 2026, Nutriție
FOTO: Dreamstime/ Oxana Zaytseva
Cuprins
  1. De ce untul de arahide
  2. 1,23 secunde care fac diferența
  3. Cum să alegi și să consumi untul de arahide corect

Un studiu recent confirmă că un aliment clasic, adesea evitat din cauza caloriilor, are efecte remarcabile asupra mobilității și longevității adulților vârstnici.

Consumul de fructe oleaginoase (nuci, fistic, migdale) este de mult timp asociat cu sănătatea cardiovasculară și proprietățile antioxidante. Totuși, când vine vorba de menținerea masei musculare la vârste înaintate, cercetătorii de la Universitatea Deakin din Australia au stabilit ce produs e cel mai bun: untul de arahide, scrie ABC. .

De ce untul de arahide

Cercetătorii au ales acest aliment din motive practice și nutriționale. Deși din punct de vedere științific arahida este o leguminoasă, profilul său de grăsimi sănătoase și proteine o apropie de nuci. În plus, consistența cremoasă îl face ideal pentru persoanele în vârstă care pot avea dificultăți de masticație sau probleme dentare.

1,23 secunde care fac diferența

Studiul, publicat în Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a implicat 120 de voluntari de peste 65 de ani care locuiau singuri și prezentau risc de cădere. Timp de șase luni, jumătate dintre participanți au consumat zilnic 43 de grame de unt de arahide (aproximativ 3 linguri).

Rezultatele au fost surprinzătoare

  • Putere musculară sporită: Cei care au consumat crema de arahide s-au ridicat de pe scaun cu 1,23 secunde mai repede decât ceilalți.

  • Fără kilograme în plus: Deși este un aliment dens caloric, studiul a demonstrat că nu au existat modificări negative în greutatea corporală sau în indicele de masă corporală.

  • Independență funcțională: Deși viteza de mers nu s-a schimbat, îmbunătățirea puterii de ridicare este crucială pentru activități zilnice precum ridicatul din pat, de pe canapea sau urcatul scărilor.

„Această îmbunătățire de 1,23 secunde poate părea mică, dar este esențială pentru a preveni dizabilitățile fizice pe termen lung și pentru a reduce riscul de căzături grave”, explică autorii studiului.

Cum să alegi și să consumi untul de arahide corect

Pentru a beneficia de aceste avantaje fără a introduce aditivi nocivi în dietă, experții recomandă:

  1. Eticheta curată: Alege un produs care are pe listă un singur ingredient: 100% arahide. Evită variante cu zahăr adăugat, ulei de palmier sau grăsimi hidrogenate, care trebuie evitate.

  2. Porția zilnică: Trei linguri pe zi sunt suficiente pentru a asigura aportul necesar de proteine, magneziu, calciu și fosfor.

  3. Combinații sănătoase: Poate fi consumat pe o felie de pâine integrală, în iaurt sau pe de felii de măr.

Deși alimentația joacă un rol vital, cercetătorii subliniază că untul de arahide funcționează cel mai bine atunci când este integrat într-o dietă echilibrată, acompaniată, pe cât posibil, de exerciții ușoare de rezistență și echilibru. Longevitatea nu depinde doar de gene, ci de micile obiceiuri zilnice care ne mențin corpul puternic.

