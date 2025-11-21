Administrația americană a anunțat anularea unor taxe vamale aplicate produselor agricole venite din Brazilia. Decizia apare într-un ordin executiv publicat pe site-ul Casei Albe. Măsura marchează o schimbare vizibilă de direcție față de politica adoptată la începutul lunii august. Atunci, Washingtonul crescuse tarifele cu 40% din motive politice, notează G4Media, citând Agerpres.

Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua și roșiile, alimente cu consum ridicat în Statele Unite. Prețurile acestor produse au contribuit la presiunea tot mai mare asupra costului vieții pentru americani. Problema este una intens discutată în ultimul an. Inflația a afectat zone sensibile precum alimentația și utilitățile.

Decizia vine după săptămâni de critici publice. Donald Trump a justificat, inițial, majorările prin tensiunile politice cu Brazilia. Liderul de la Washington reproșase guvernului brazilian ancheta penală împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro, care este acuzat că a încercat să influențeze instituții ale statului și să susțină o eventuală lovitură de stat. Trump a numit acuzațiile o vânătoare de vrăjitoare, însă președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a respins ferm interpretarea.

Declarații care au crescut taxele

După această dispută politică, produsele braziliene au fost supuse unei taxe de 50% la intrarea în Statele Unite. Economia braziliană a resimțit rapid efectele. Exportatorii au raportat scăderi și incertitudine ridicată. Industria alimentară americană a avertizat la rândul ei că prețurile interne ar putea crește.

Anularea tarifelor intră în vigoare pentru mărfurile care au ajuns în Statele Unite începând cu 13 noiembrie. Este considerată o mișcare menită să atenueze costurile consumatorilor. Decizia poate reduce tensiunile comerciale dintre cele două țări. Brazilia este un furnizor major de produse agricole la nivel global. Statele Unite depind de importuri pentru anumite alimente, inclusiv cele care nu se pot cultiva local.

Săptămâna trecută, Trump a anulat deja tarifele pentru o serie de produse, printre care carnea de vită și cafeaua. Aceste tarife făceau parte din pachetul numit de administrația sa taxe reciproce. Conceptul avea scopul declarativ de a echilibra deficitul comercial al Statelor Unite. Tarifele au fost aplicate încă din aprilie și au vizat majoritatea bunurilor importate.

Efecte „adverse”

Criticii au subliniat în mod repetat că politica afectează și produse indisponibile pe piața internă. Roșiile din anumite categorii, cafeaua și alte produse tropicale nu pot fi cultivate în Statele Unite. Partidul Democrat a ironizat măsura, acuzând-o de incoerență economică. Economiști independenți au atras atenția că tarifele mari se reflectă rapid în inflație și în costul vieții.

Decizia de acum marchează un pas înapoi iar Casa Albă a oferit puține detalii despre motivul exact al schimbării. Observatorii consideră însă că presiunea internă este un factor central. Prețurile mari la alimente sunt o temă sensibilă pentru alegători. Reducerea tarifelor poate oferi un răgaz pe termen scurt pieței americane. Producătorii brazilieni speră că tensiunile comerciale se vor calma. Rămâne de văzut dacă această relaxare va continua și în perioada următoare.