Acord de cooperare pentru modernizarea formării profesionale în agricultură, piscicultură şi pescuit

05 mart. 2026, Agribusiness
FOTO: Freepik

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) şi Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură şi Pescuit din România (CSAPPR) au semnat în luna februarie un Acord de Cooperare pentru perioada 2026-2027, cu scopul de a consolida şi moderniza formarea profesională în sectoarele agricultură, piscicultură şi pescuit.

Potrivit unui comunicat, transmis joi AGERPRES, parteneriatul vizează creşterea relevanţei învăţământului profesional şi tehnic agricol printr-o mai bună corelare între educaţie şi piaţa muncii, actualizarea calificărilor şi standardelor ocupaţionale şi îmbunătăţirea mecanismelor de practică la locul de muncă pentru elevi.

„Actualizarea calificărilor şi corelarea lor cu nevoile reale ale pieţei muncii sunt paşi fundamentali pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii şi a sectoarelor conexe. Ne propunem să contribuim activ la acest proces prin acest parteneriat şi altele asemenea, pentru că prin astfel de acţiuni construim poduri atât de necesare între sistemul de educaţie şi piaţa muncii”, a subliniat preşedintele CSAPPR, Carmen Burtea.

Colaborări ample

Acordul se înscrie în direcţia demersurilor realizate de CRPE în cadrul iniţiativei „Creştem prin Educaţie Agricolă”, care urmăreşte modernizarea învăţământului agricol şi consolidarea parteneriatelor strategice dintre şcoli şi mediul economic.

„Modernizarea educaţiei agricole este esenţială pentru competitivitatea sectorului şi pentru atragerea noilor generaţii către meserii cu viitor. Prin acest parteneriat, consolidăm legătura dintre şcoală şi economia reală”, a punctat directorul executiv al CRPE, Alexandra Popa.

Conform acordului, cele două organizaţii vor colabora pentru: dezvoltarea şi actualizarea calificărilor şi standardelor ocupaţionale din domeniu;
realizarea de analize ocupaţionale şi studii privind cererea de forţă de muncă; formularea de propuneri de politici publice pentru creşterea calităţii formării profesionale; facilitarea dialogului dintre unităţile de învăţământ şi operatorii economici; îmbunătăţirea cadrului pentru practica elevilor în ferme, exploataţii piscicole şi unităţi de procesare; contribuţii la elaborarea şi actualizarea manualelor şi resurselor educaţionale; promovarea învăţământului profesional agricol ca opţiune viabilă de carieră.

Colaborarea va include participarea la grupuri de lucru, schimb experienţă, elaborarea de poziţii tehnice comune şi dezvoltarea de iniţiative sau proiecte specifice.

Acordul are caracter instituţional şi importanţă strategică şi nu implică obligaţii financiare între părţi, având o valabilitate de doi ani, cu posiblitate de prelungire prin acordul părţilor.

Agribusiness
19 mart.
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
