Ciupercile numite astăzi „adaptogene” au cucerit rafturile magazinelor și limbajul industriei wellness, promițând aproape totul: mai puțin stres, mai multă energie, concentrare mai bună și o stare generală de echilibru. Un articol publicat de Fakt arată însă că, dincolo de această imagine seducătoare, termenul este privit cu mult scepticism de specialiști. Experta în micologie și farmacista Bożena Muszyńska spune, într-un interviu acordat publicației poloneze, că întreaga modă a „ciupercilor adaptogene” este, în mare măsură, un artificiu de marketing. Potrivit ei, mulți oameni cred că adaptogenii sunt substanțe care „adaptează” organismul la diferite condiții, de la stres până la reglarea tensiunii. Ea spune însă că această interpretare este o simplificare și, uneori, chiar o neînțelegere. În opinia sa, termenul „adaptogen” este folosit astăzi prea larg, la fel ca alte formule de tip „aliment funcțional”, și ajunge să însemne aproape orice produs care promite un plus de sănătate.

Specialista explică și de unde vine acest cuvânt. Termenul „adaptogen” nu s-a născut în cultura modernă a suplimentelor, ci în Uniunea Sovietică, în 1943. Atunci, oamenii de știință căutau, la cererea autorităților, substanțe care să crească rezistența și performanța soldaților la efort. Bożena Muszyńska explică faptul că, în sensul său inițial, termenul desemna pur și simplu substanțe cu efect ergogenic, adică utile pentru creșterea rezistenței organismului. Mai târziu, noțiunea a fost preluată și în alte țări, inclusiv în Statele Unite.

În acest context, experta spune că ar fi mai corect să vorbim despre „ciuperci medicinale” sau, în zona de alimentație, despre alimente cu valoare nutrițională ridicată, nu despre produse „magice”. Pentru că, subliniază ea, ciupercile chiar au proprietăți valoroase, doar că nu trebuie transformate într-un mit comercial.

Și alte ciuperci au efecte benefice

Ciupercile oferă proteine ușor asimilabile, aminoacizi, acizi grași nesaturați, carbohidrați, vitamine și microelemente. Potrivit Bożenei Muszyńska, proteina din ciuperci este considerată de unii specialiști chiar mai valoroasă decât cea din soia, pentru că furnizează toți aminoacizii esențiali. În plus, ciupercile conțin antioxidanți, steroli și beta-glucani, compuși asociați cu efecte imunomodulatoare, antibacteriene și antioxidante. Din acest motiv, ele pot avea un rol util în prevenția unor boli, spune experta.

Printre speciile promovate frecvent ca „adaptogene” se află Hericium erinaceus, Ganoderma lucidum, shiitake și Inonotus obliquus. Popularitatea lor este legată de cercetările științifice și de utilizarea lor inclusiv ca materie primă pentru unele produse medicale. Un exemplu dat este lentinanul extras din shiitake, un beta-glucan cu efect documentat, înregistrat ca medicament încă din anii 1970.

Totuși, Bożena Muszyńska insistă că aceste ciuperci nu sunt singurele valoroase. Ea atrage atenția că sunt adesea uitate speciile comune și accesibile, cum este champignonul, care are și el proprietăți pro-sănătate documentate. Experta amintește chiar și de rolul champignonului în profilaxia cancerului de sân, menționând că există date care susțin o astfel de utilitate.

În locul capsulelor și extractelor scumpe, specialista recomandă includerea regulată a ciupercilor în dietă. Ele pot fi consumate proaspete, uscate sau măcinate sub formă de pudră, care poate fi adăugată în supe, sosuri sau alte mâncăruri. Ideea centrală este că, în multe cazuri, ciupercile bine pregătite și consumate constant sunt suficiente, fără a fi nevoie de suplimente promovate agresiv. Ea subliniază că regularitatea contează mai mult decât dozele spectaculoase sau produsele la modă.

Precauție la unele persoane

Articolul amintește și că există totuși unele precauții. Unele persoane pot avea intoleranțe individuale, de exemplu la trehaloză, zahărul prezent în ciuperci. În plus, ciupercile pot interfera cu anumite medicamente. Muszyńska avertizează că ele pot influența coagularea sângelui sau pot amplifica efectele unor tratamente, iar în cazul suplimentelor și extractelor este nevoie de și mai multă atenție la compoziție și la posibilele interacțiuni, mai ales când este vorba despre beta-glucani.

Deci, așa-numitele „ciuperci adaptogene” nu sunt o invenție miraculoasă a prezentului, ci specii cunoscute de mult, cu proprietăți nutritive și biologice reale, cărora marketingul le-a dat un nume nou și o aură exagerată. Beneficiile lor există, dar nu justifică neapărat avalanșa de produse și promisiuni de pe piață. În schimb, mesajul expertei este mult mai simplu: ciupercile, inclusiv cele obișnuite, merită un loc constant în alimentație.