Zeci de apicultori au solicitat joi, în cadrul unui miting desfăşurat în faţa Instituţiei Prefectului Olt, măsuri concrete de sprijin pentru acest sector, menite să asigure stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a activităţii, prima solicitare fiind acordarea unei subvenţii directe de 50 de euro pe familia de albine, transmite Agerpres.

Apicultorii prezenţi la miting, membri ai Asociaţiei Crescătorilor de Albine Filiala Olt, au afişat mesaje precum „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, „Salvaţi apicultorii”, „Nu vrem compasiune, vrem soluţii pentru apicultură”.

„Aşteptăm ajutor de minimis pentru situaţii de calamitate, pentru că ştim bine că în ultimii ani şi albina, ca şi celelalte sectoare vegetale, zootehnice, au suferit din cauza vremii, din cauza căldurilor, din cauza temperaturilor mari, şi avem nevoie de acest ajutor de calamitate. Cerem exceptarea de la impozitare a vehiculelor omologate ca apicole şi inspecţia tehnică periodică pentru camioanele apicole la un interval de trei ani. Camioanele noastre apicole cu care transportăm stupii fac puţin kilometri, de aceea cerem ITP-ul la trei ani pentru că nu este confortabil să plecăm în primăvară sau toamnă cu stupii pe camioane la inspecţiile tehnice periodice. (…) Cerem reducerea cotei TVA pentru produsele destinate hrănirii familiilor de albine, sprijinirea valorificării mierii româneşti şi protecţia pieţei interne, facilitarea accesului la finanţări naţionale şi europene destinate apicultorilor”, a spus preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine Filiala Olt, Costin Pană.

Potrivit acestuia, apicultorii mai solicită facilitarea accesului la finanţări naţionale şi europene destinate sectorului, crearea unui laborator naţional de referinţă, pentru miere şi reintroducerea apiculturii în Legea zootehniei.

Un apicultor din comuna Găneasa, Ion Chiriţă, a afirmat că pentru a acoperi costurile ar trebui să vândă mierea cu 50 de lei pe kilogram, însă în prezent dacă o vinde unor procesatori obţine doar 8,50 de lei pe kilogram şi la piaţă o vinde cu circa 20 de lei pe kilogram.

„Dacă punem şi cheltuielile care se fac începând acum, din primăvară, cu tratamente, cu deplasări în pastoral, cu motorină, cu cheltuiele ale noastre, cu mâncare…Vă daţi seama că intrăm pe minus dacă o luăm aşa. (…) Ar trebui să fie cel puţin 50 de lei pe kilogram mierea polifloră, 60 de lei pe kilogram să fie cea de salcâm ca să putem acoperi cheltuielile care intervin în sezon. Am în jur de 90 de familii de albine. Anul trecut a fost foarte prost, salcâmul nu a mers din cauză că a intervenit îngheţul de primăvară. (…) Deci sunt condiţii foarte grele pentru albine, şi pentru ele şi pentru noi”, a spus Ion Chiriţă.

Acesta a menţionat şi problema soiurilor de floarea soarelui cultivate de fermieri, care s-ar autopoleniza şi ar determina reducerea producţiei de miere.

Şi un apicultor din comuna Drăghiceni a subliniat necesitatea respectării de către fermierii care cultivă rapiţă a unei tehnologii care să favorizeze şi cultura şi să protejeze albinele.

„Cer legalizarea tehnologiei la cultura de rapiţă. Avem 30 de ani de când, an de an, albinele sunt omorâte din cauză că tehnologia rapiţei se face la voia întâmplării. Fermierii nu sunt pregătiţi, nu sunt îndrumaţi şi nu sunt organizaţi de a respecta o tehnologie anume care să favorizeze producţia de rapiţă, cât şi ocrotirea albinei”, a spus apicultorul din Drăghiceni.

La finalul mitingului, reprezentanţii apicultorilor au avut o întâlnire cu prefectul Emil Albotă, în cadrul discuţiilor fiind abordate principalele dificultăţi semnalate de apicultori, respectiv mortalitatea ridicată a familiilor de albine, utilizarea necorespunzătoare a pesticidelor în agricultură, lipsa sprijinului financiar, precum şi problemele legate de valorificarea produselor apicole pe piaţă. Apicultorii i-au înmânat prefectului un memorandum cu solicitările lor, acesta asigurându-i că documentul va fi transmis Guvernului.

„Înţelegem dificultăţile reale cu care se confruntă apicultorii şi vom acţiona, în limita competenţelor instituţionale, pentru a sprijini acest sector”, a declarat prefectul Emil Albotă. Filiala Olt a Asociaţiei Crescătorilor de Albine Filiala are 221 de membri activi, iar în judeţul Olt activează, în total, circa 1.000 de apicultori înregistraţi.