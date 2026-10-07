Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dă asigurări că nu există nicio măsură adoptată de statul român care să favorizeze transporturile de cereale ucrainene în dauna celor autohtone. Precizările vin în contextul nemulțumirilor exprimate de fermierii români și al emiterii unui nou ordin de ministru menit să eficientizeze logistica către și dinspre Portul Constanța, scrie Mediafax.
Potrivit datelor oficiale prezentate de demnitar, din cele 300 de garnituri de tren intrate în Portul Constanța în cursul lunii septembrie, doar 49 au transportat cereale din Ucraina, reprezentând un procent de 16,3% din totalul volumelor feroviare.
Pentru a optimiza fluxurile de marfă și a sprijini agricultorii locali, Ministerul Transporturilor a elaborat un ordin (ce urmează să fie lansat în transparență decizională) prin care programarea transporturilor feroviare și rutiere va fi sincronizată direct cu sosirea navelor în port.
Așadar, operatorii de transport vor primi din timp datele privind navele pregătite de încărcare, având la dispoziție o fereastră clară de câteva zile pentru a planifica livrările. Măsura își propune să elimine blocajele și eventualele practici neloiale din lanțul de aprovizionare.
De asemenea, ministrul a subliniat că rețeaua feroviară din România nu este suprasolicitată, având o capacitate suplimentară neexploatată de aproximativ 20%.
„Nu există vreo decizie la nivelul CFR Infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești.
Există multă emoție pe subiectul transportului cerealelor și adesea sunt discutate cifre neadevărate. Pentru că înțeleg îngrijorările fermierilor români, am cerut un raport detaliat, astfel încât să mă asigur că, pe infrastructura feroviară din România, statul nu le pune piedici agricultorilor.
Uitați cifrele, care vorbesc de la sine: în luna septembrie au intrat în Portul Constanța un total de 300 de garnituri de tren, dintre care 49 au reprezentat cereale din Ucraina, adică 16,3%. Aceste 49 de trenuri includ și situațiile în care cerealelor li s-ar fi schimbat originea prin transbordare pe teritoriul național. În lunile precedente, procentajul a fost mult mai mic.
La nivelul căii ferate din România nu există, în acest moment, o saturație a capacității, existând loc pentru o creștere suplimentară a traficului cu aproximativ încă 20%.
Pentru a-i ajuta pe agricultorii din România care au reclamat o serie de dificultăți, așa cum am promis la întâlnirea de luni, astăzi este gata ordinul de ministru prin care punem mai multă ordine în programarea încărcărilor și descărcărilor. Va fi publicat în transparență decizională.
Mai multă ordine înseamnă reguli clare și mai puține posibilități pentru «băgatul în față» către Portul Constanța.”
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți