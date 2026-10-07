Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dă asigurări că nu există nicio măsură adoptată de statul român care să favorizeze transporturile de cereale ucrainene în dauna celor autohtone. Precizările vin în contextul nemulțumirilor exprimate de fermierii români și al emiterii unui nou ordin de ministru menit să eficientizeze logistica către și dinspre Portul Constanța, scrie Mediafax.

Potrivit datelor oficiale prezentate de demnitar, din cele 300 de garnituri de tren intrate în Portul Constanța în cursul lunii septembrie, doar 49 au transportat cereale din Ucraina, reprezentând un procent de 16,3% din totalul volumelor feroviare.

Ordin de ministru pentru eliminarea „băgatului în față” în port

Pentru a optimiza fluxurile de marfă și a sprijini agricultorii locali, Ministerul Transporturilor a elaborat un ordin (ce urmează să fie lansat în transparență decizională) prin care programarea transporturilor feroviare și rutiere va fi sincronizată direct cu sosirea navelor în port.

Așadar, operatorii de transport vor primi din timp datele privind navele pregătite de încărcare, având la dispoziție o fereastră clară de câteva zile pentru a planifica livrările. Măsura își propune să elimine blocajele și eventualele practici neloiale din lanțul de aprovizionare.

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De asemenea, ministrul a subliniat că rețeaua feroviară din România nu este suprasolicitată, având o capacitate suplimentară neexploatată de aproximativ 20%.

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