Industria agroalimentară din România traversează o perioadă de presiune accentuată, în ciuda faptului că, în prezent, piața reușește să acopere cererea internă. În timp ce sectorul avicol asigură fără probleme necesarul de ouă în perioada Paștelui, autoritățile avertizează că echilibrul actual ar putea fi fragil. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că lipsa unor măsuri rapide de sprijin riscă să ducă la dezechilibre majore în lanțul alimentar.

Oficialul a declarat că agricultura și industria alimentară se confruntă deja cu efectele scăderii consumului și ale creșterii costurilor. „Dacă nu luăm aceste măsuri imediate, să știți că ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment”, a afirmat acesta într-o intervenție la Digi24, citată de Mediafax. Declarația vine într-un moment în care producătorii încearcă să mențină stabilitatea pieței, inclusiv în sectorul avicol, unde cererea sezonieră crește cu până la 50%.

Datele recente indică o scădere semnificativă a consumului, confirmând estimările făcute anterior de autorități. Ministrul a precizat că reducerea consumului a ajuns deja la aproximativ 25%, apropiindu-se de prognoza de 30% anunțată încă din luna decembrie. Această tendință are efecte directe asupra producției, mai ales în industria alimentară, unde activitatea a scăzut considerabil.

„Industria alimentară, în momentul de față, are o producție cu 30% mai mică”, a explicat Florin Barbu. Reducerea volumelor procesate pune presiune pe companii, iar riscurile pentru piața muncii devin tot mai evidente. În lipsa unei funcționări continue, unitățile de procesare ar putea reduce drastic programul de lucru. Ministrul avertizează că o astfel de decizie ar duce la concedieri masive, afectând până la jumătate dintre cei aproximativ 240.000 de angajați din sector.

Complicații politice

În paralel, tensiunile din coaliția de guvernare complică adoptarea măsurilor de sprijin. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat lipsa de colaborare în Guvern și blocarea proiectului privind motorina subvenționată pentru fermieri. Această facilitate este considerată esențială pentru reducerea costurilor de producție, într-un context în care cheltuielile rămân ridicate.

Deși prețul motorinei a înregistrat o scădere ușoară, de aproximativ 36 de bani pe litru, aceasta este insuficientă pentru a compensa majorările anterioare. În ultimii ani, prețurile au crescut cu peste 2 lei pe litru, menținând presiunea asupra fermierilor și transportatorilor. Costurile ridicate continuă să afecteze competitivitatea producției agricole și a industriei alimentare.

Ministrul Agriculturii a subliniat că, în prezent, România nu se confruntă cu o lipsă de alimente. Totuși, riscul unei penurii devine real în cazul în care sectorul intră în colaps. „Penurie de alimente nu poate fi în momentul de față în România. Penurie de alimente va fi atunci când noi vom duce industria alimentară în faliment”, a afirmat oficialul.

Riscuri de pierdere a fondurilor

Pe lângă presiunile interne, există și riscuri legate de pierderea fondurilor europene. Potrivit estimărilor, România ar putea pierde aproximativ 600 de milioane de euro dacă măsurile necesare nu sunt adoptate la timp. Acest scenariu ar amplifica dificultățile deja existente și ar afecta bugetul de stat.

În contrast, unele segmente ale sectorului agroalimentar continuă să performeze. Industria avicolă, de exemplu, a reușit să mențină producția și să acopere cererea crescută din perioada Paștelui. Fermierii și-au adaptat fluxurile de producție, iar lipsa focarelor de gripă aviară a contribuit la stabilitatea pieței. Totodată, exporturile de ouă și carne de pasăre au înregistrat rezultate solide în ultimul an.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că performanțele punctuale nu pot compensa problemele structurale. Fără intervenții rapide și coerente, întregul lanț agroalimentar ar putea fi afectat. Ministrul Agriculturii insistă că soluțiile trebuie implementate urgent, pentru a evita agravarea situației.

Evoluțiile din perioada următoare vor depinde de capacitatea autorităților de a adopta măsuri eficiente. În joc nu este doar stabilitatea sectorului, ci și siguranța alimentară a României.