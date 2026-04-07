Industria avicolă din România reușește să acopere fără dificultăți cererea crescută de ouă în perioada Sărbătorilor Pascale. Potrivit președintelui Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van, consumul crește în mod tradițional cu aproximativ 50% față de o lună obișnuită. În acest context, fermierii își adaptează din timp fluxurile de producție. Aceștia amână anumite etape din ciclul de producție pentru a răspunde cererii sporite, conform Agerpres.

Românii ajung să consume în jur de 30 de ouă în perioada pre-pascală. Într-o lună obișnuită, consumul mediu este de aproximativ 21 de ouă per persoană. Această creștere sezonieră este anticipată anual de producători. Astfel, oferta rămâne constantă și suficientă pentru a acoperi necesarul pieței interne.

În ceea ce privește prețurile, acestea au rămas relativ stabile în ultimele luni. La poarta fermei, ouăle provenite din sistemul de cuști sunt comercializate între 68 și 70 de bani bucata. Comparativ cu anul trecut, creșterea este modestă, de doar 7-8 bani. Potrivit reprezentanților sectorului, această evoluție confirmă o piață echilibrată. Lipsa focarelor de gripă aviară contribuie, de asemenea, la stabilitatea producției și a prețurilor.

Oferta din gospodăriile proprii

Pe lângă producția industrială, piața este completată și de oferta provenită din gospodăriile individuale. Chiar dacă aceasta este mai redusă în perioadele cu temperaturi scăzute, contribuția rămâne importantă. Datele Ministerului Agriculturii arată că aproximativ 45% din efectivele de păsări sunt crescute în ferme. Restul de 55% se află în gospodării individuale, însă productivitatea este mai ridicată în sistemele industriale.

Sectorul avicol românesc a înregistrat performanțe semnificative și pe plan extern. În anul 2025, România a exportat peste un miliard de ouă în cadrul schimburilor intra-comunitare. Această cantitate reprezintă aproximativ 30% din producția totală. În același timp, importurile au fost mult mai reduse, situându-se la circa 150 de milioane de ouă.

„Este un lucru extraordinar pentru sectorul nostru”, a declarat Ilie Van. Acesta a subliniat că tendința de creștere a exporturilor se menține și în primul trimestru al acestui an. Evoluția indică o consolidare a poziției României pe piața europeană a produselor avicole.

Un factor esențial pentru aceste rezultate îl reprezintă măsurile stricte de biosecuritate implementate în ferme. Deși costisitoare, acestea s-au dovedit eficiente în prevenirea gripei aviare. În timp ce alte state europene s-au confruntat cu sute de focare în ultimele luni, România a reușit să evite astfel de situații. Astfel, producătorii nu au fost nevoiți să sacrifice efective de păsări sau să suporte pierderi majore.

Pe lângă sectorul ouălor, industria avicolă a înregistrat rezultate solide și în producția de carne de pasăre. În 2025, fermele din România au produs 587.000 de tone de carne, dintr-un total de 611.000 de tone. Din această cantitate, aproximativ 150.000 de tone au fost exportate. Valoarea totală a exporturilor avicole a atins 726 de milioane de euro. În același timp, importurile s-au ridicat la circa 500 de milioane de euro, generând un excedent comercial de peste 200 de milioane de euro.

Tehnologii moderne

Reprezentanții industriei consideră că aceste rezultate sunt susținute de investițiile constante realizate în ferme. Modernizarea tehnologiilor și adaptarea la standardele europene sunt esențiale pentru competitivitate. În acest context, programul european de bunăstare a animalelor a avut un rol decisiv. Acesta compensează costurile suplimentare generate de reducerea densității în ferme.

Programul va continua până în anul 2027, însă viitorul său rămâne incert. Fermierii își exprimă îngrijorarea privind posibila întrerupere a acestui sprijin. „Este un program birocratic, dar rezultatele sunt evidente”, a explicat Ilie Van. Potrivit acestuia, continuarea programului este esențială pentru menținerea standardelor actuale.

În prezent, în România funcționează aproximativ 240-250 de exploatații avicole. Dintre acestea, între 80% și 85% sunt membre ale Uniunii Crescătorilor de Păsări din România. Producția totală de ouă s-a situat anul trecut între 5,6 și 5,8 miliarde de bucăți. În condiții favorabile, aceasta poate ajunge la șase miliarde de ouă anual.

Datele confirmă faptul că sectorul avicol românesc se află într-o perioadă de stabilitate și dezvoltare. Capacitatea de a acoperi cererea internă, alături de performanțele la export, indică un sector bine organizat. În același timp, provocările legate de viitorul politicilor europene rămân un punct de atenție pentru fermieri și autorități.