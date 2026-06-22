Parchetul European (EPPO) din Praga a anunțat trimiterea în judecată a două persoane și a unei companii într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de 4,1 milioane de euro. Cazul vizează un proiect care presupunea dezvoltarea unei linii inovatoare de producție pentru noi tipuri de pâine toast.

Potrivit procurorilor europeni, inculpații sunt acuzați că au furnizat informații false și au ascuns date relevante pentru a obține finanțare europeană prin Programul Operațional pentru Întreprinderi și Inovare pentru Competitivitate.

Finanțarea a fost acordată integral

Conform anchetei, suspecții ar fi indus în eroare Ministerul Industriei și Comerțului din Cehia, instituția care a aprobat și plătit integral ajutorul financiar. Valoarea subvenției acordate a fost de aproximativ 4,1 milioane de euro, echivalentul a 100 de milioane de coroane cehe.

Ulterior, în urma unui audit realizat de Comisia Europeană, proiectul a fost considerat neeligibil pentru rambursare din fonduri europene. Ca urmare, Uniunea Europeană nu a decontat suma respectivă, iar întreaga pierdere a rămas în sarcina bugetului național al Cehiei.

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Prejudiciu integral suportat de statul ceh

Procurorii susțin că bugetul statului ceh a fost prejudiciat cu întreaga valoare a grantului. Potrivit rechizitoriului, informațiile furnizate în cadrul cererii de finanțare au fost incomplete sau inexacte, iar acest lucru a permis accesarea fondurilor care nu ar fi trebuit acordate în condițiile reale ale proiectului.

Ancheta a fost coordonată de Parchetul European, instituția responsabilă cu investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Pedepse de până la zece ani de închisoare

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi inculpați riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci și zece ani. În plus, aceștia ar putea primi amenzi de până la un milion de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 41.000 de euro, și ar putea fi excluși de la accesarea subvențiilor publice pentru o perioadă de cinci ani.

Compania implicată în dosar riscă, la rândul său, sancțiuni financiare importante.

Potrivit rechizitoriului, firma ar putea fi obligată să achite despăgubiri în valoare de aproximativ 4,1 milioane de euro pentru recuperarea prejudiciului. De asemenea, instanța ar putea dispune aplicarea unei amenzi de până la 2 milioane de euro și interzicerea accesului la subvenții publice pentru o perioadă de până la 15 ani.

Au fost puse sechestre pe active

În timpul investigației, Parchetul European a dispus măsuri de sechestru asupra unor bunuri deținute de companie.

Printre activele indisponibilizate se numără și proprietăți imobiliare, măsura fiind luată pentru a asigura recuperarea prejudiciului în cazul unei eventuale condamnări.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene însărcinată cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul comunitar. Instituția are competențe în cazurile de fraudă cu fonduri europene, corupție, spălare de bani și alte infracțiuni care produc prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Dosarul va fi judecat de instanțele competente din Cehia. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.