Apicultorii pot cere sprijin de peste 12 milioane de euro / APIA primește solicitările până la 31 iulie

Apicultorii și formele asociative din sectorul apicol pot depune până la 31 iulie 2026 cererile de plată pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an fiind de peste 12,16 milioane de euro, a anunțat marți Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituției, APIA a publicat pe site-ul propriu Ghidul informativ „Sprijin financiar pentru intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul Planului Strategic 2023-2027” – ISA-PS 2026, care conține regulile privind pregătirea documentelor și depunerea cererilor de plată pentru obținerea sprijinului financiar.

O singură cerere de plată, indiferent de numărul exploatațiilor apicole

Solicitanții pot depune o singură cerere de plată, însoțită de documentele justificative, la orice centru județean APIA sau al Municipiului București, direct ori prin intermediul unei persoane împuternicite notarial sau al reprezentantului legal.

Acest lucru este posibil chiar dacă dețin exploatații apicole în mai multe localități sau județe, precizează reprezentanții instituției.

Documentele depuse în copie trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul”, să fie datate și semnate de solicitant.

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Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul programului

Conform APIA, cheltuielile aferente intervențiilor apicole eligibile pentru anul de cerere 2026 pot fi efectuate în perioada 1 ianuarie 2026 – data depunerii cererii de plată, inclusiv.

Pentru anul 2026, sprijinul financiar alocat sectorului apicol se ridică la 12,163 milioane de euro, din care 6,081 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar aceeași sumă este asigurată de România, de la bugetul de stat.

Instituția precizează că, pentru plățile aferente anului 2026, cursul de schimb utilizat este de 5,0968 lei/euro.

Plata sprijinului se face după finalizarea controalelor

Plata sprijinului financiar va fi efectuată după finalizarea controalelor administrative și la fața locului, verificarea rezonabilității costurilor, centralizarea sumelor eligibile și stabilirea valorii eligibile pentru fiecare cerere de plată.

În sprijinul beneficiarilor, APIA a publicat pe site și formularele cererilor de plată, lista produselor medicinale veterinare autorizate în anul 2026, lista stupinelor de elită și de multiplicare autorizate sau reautorizate, precum și alte materiale necesare accesării finanțării.