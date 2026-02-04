Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că România, în momentul de faţă, are un grad de autoconsum la carne de aproape 78%, datorită programelor de sprijin în sectoarele avicol şi de creştere a porcilor, transmite Agerpres.

Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o miercuri cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu și vorbind despre fondurile pentru dezvoltarea sectorului de creştere a porcilor, ministrul Agriculturii a precizat:

“Un proiect de suflet… a fost acela de a dezvolta zootehnia în România. Încă din 2023 am lansat primele proiecte, atât în sectorul de porc, cât şi de pasăre. Judeţul Buzău a fost fruntaş în accesarea acestor proiecte, vorbim aici în sectorul de porc de aproape 58 milioane de euro, dar şi în sectorul avicol de aproape 30 milioane de euro, prin care, începând cu anul 2026, judeţul Buzău va produce peste 322.000 de purcei în sectorul de reproducţie porc, iar în sectorul avicol din România aproape 10 milioane de pui”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai subliniat că investiţiile în domeniul creşterii animalelor au determinat România să îşi acopere o parte din consum, poziţionându-se totodată ca principal exportator de păsări.

“Toate aceste investiţii au făcut ca în anul 2023, în 2024, dar şi închiderea anului 2025, datele Eurostat, dar şi Institutul Naţional de Statistică, să arate foarte clar că la carne România, în momentul de faţă, are un grad de autoconsum de aproape 78%. Mai mult de atât, prin aceste investiţii pe care le-am făcut în ultimii trei ani, cu sprijinul Guvernului României şi finanţate de către Guvernul României, am ajuns, din datele date de către Comisia Europeană, în sectorul avicol ca România să deţină locul întâi, vorbind de un export de aproape 290 de milioane de pui. În sectorul de ou, la fel, suntem pe primul loc, în sectorul de cereale suntem fruntaşi, în ultimii trei ani, prin export foarte mare de porumb”, a mai precizat Florin Barbu.