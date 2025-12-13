Miniştrii pescuitului din Uniunea Europeană (UE) au ajuns, sâmbătă, la un acord privind cotele de pescuit pentru anul 2026, evitând o propunere anterioară care viza înăsprirea restricţiilor în Marea Mediterană, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Spania, care s-a opus planului Comisiei Europene de a reduce zilele de pescuit cu traulere în Marea Mediterană anul viitor, a salutat acordul.

“Am încheiat două zile intense de discuţii la Bruxelles. Am obţinut un rezultat bun”, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, pe reţeaua X.

Spaniei i se vor permite 143 de zile de pescuit în 2026, o alocaţie comparabilă cu cea din acest an, în loc de reducerile planificate. Bruxelles-ul a declarat că propunerea sa vizează aducerea pescuitului la niveluri sustenabile pe termen lung.

Acordul stabileşte, de asemenea, limite de captură şi zile de pescuit pentru Atlantic, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră şi alte ape pentru 2026, unele reguli extinzându-se până în 2028.

În Marea Neagră, Consiliul UE a convenit asupra unor “capturi totale admisibile” (TAC) uşor mai mici faţă de 2025 la calcan, care include o reportare a cotei UE neutilizate pentru calcan din 2024. De asemenea, s-a convenit să fie menţinută perioada de închidere a pescuitului de calcan de la 15 aprilie până la 15 iunie. La şprot, a existat o reportare faţă de anul trecut.

Modificările includ o creştere cu peste 50%, anul viitor, a limitelor de captură pentru homar norvegian în Golful Biscaya şi reduceri ale limitelor pentru limbă-de-mare comună în estul şi în vestul Mării Baltice pentru a proteja stocurile.

Navele pot câştiga zile de pescuit suplimentare dacă adoptă practici mai sustenabile.

Ministrul danez al pescuitului, Jacob Jensen, care a supervizat discuţiile, a declarat că acordul “atinge un echilibru între avizul ştiinţific şi protejarea stocurilor de peşte vulnerabile”.

Regulile se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.