Mini pepenii, noul trend care cucerește Europa: fructele de sub 2 kg gândite pentru o singură porție

06 apr. 2026, Articole / Reportaje
Pe piața europeană apar trei noi soiuri de pepeni verzi de dimensiuni foarte mici, dezvoltate ca răspuns la schimbarea preferințelor consumatorilor. Compania Known-You Seed a lansat aceste varietăți, mizând pe tendința tot mai clară către fructe mai compacte, dar cu gust mai intens, notează FreshPlaza.

„Trendul este către pepeni mai mici, mai gustoși și cu formă rotundă, nu alungită”, explică Sandro Colombi, Country Sales Manager al companiei. Noile soiuri includ atât variante cu semințe, cât și fără semințe, pentru a acoperi preferințe diverse ale consumatorilor.

De la sub 1 kg la aproape 2 kg: variante pentru consum individual

Este, până acum, cel mai mic pepene verde disponibil pe piață, iar greutatea reflectă această dimensiune redusă. „Cele mai mici variante, cu semințe foarte fine, ajung în medie la aproximativ 800 de grame, iar cele fără semințe cântăresc, în general, între 1,5 și 1,8 kilograme”, explică Sandro Colombi.

Acesta subliniază că accentul principal a fost pus pe gust: „Compania noastră a investit cel mai mult în calitatea organoleptică, pentru că nu ar avea sens să producem pepeni mici dacă nu ar fi și gustoși.”

„Dar nu este suficient să aibă doar un gust bun. Trebuie să ofere o experiență senzorială memorabilă, care să-i facă pe consumatori să îi cumpere din nou. De aceea am așteptat până acum pentru a lansa acest produs. Ne-am dorit cea mai bună variantă posibilă, caracterizată printr-un nivel ridicat de °Brix, o textură distinctă și o durată de păstrare extinsă.”

Forma rotundă, un avantaj pentru ambalare și retail

Un alt element distinctiv al ofertei Known-You Seed este forma perfect rotundă a pepenilor. „Poate părea un detaliu minor, dar adaugă valoare, mai ales din perspectiva ambalării. Pot fi ambalați similar merelor mari, de exemplu în alveole”, explică Sandro Colombi.

Known-You Seed este specializată în cercetarea și îmbunătățirea genetică a pepenilor verzi, explică Brian Liang, deputy general manager al Known-You Seed Europe B.V.

„Ne concentrăm pe cele mai avansate inovații. Aceste varietăți sunt ideale pentru consum individual și cântăresc între 0,8 și 1,8 kilograme. Din punct de vedere agronomic și al consumului, ideea este să fie cultivate pe verticală. Avem deja mai multe proiecte în desfășurare în această direcție. În plus, vor putea fi cultivate în sere, ceea ce va permite aprovizionarea pieței pe tot parcursul anului.”

5 semne că ai deficit de vitamina D. Simptomele pe care mulți le ignoră, de la oboseală la depresie
Războiul din Iran riscă să declanșeze o criză alimentară în Asia de Sud/ Fermierii intră în panică din cauza lipsei de îngrășăminte/ Posibilă criză de orez
Până pe 10 aprilie, vreme bună pentru culturile agricole/ Local, vor fi episoade de instabilitate atmosferică
Piața Producătorilor Olteni, redeschisă la Slatina/ Ministrul Agriculturii: „Îndemn românii să cumpere de la producătorii locali”
Prețurile alimentelor au crescut cu 10% înainte de Paște/ Președintele Aurel Popescu, Romalimenta, anunță noi scumpiri: „După sărbători vom ajusta prețurile”
VIDEO | Din Grădina lui Rățoi, punct gastronomic local: „Din cerința pentru zacuscă și produse din porc a apărut ideea PGL-ului”
Alimentația și cancerul la sân: prevenție, tratament și stil de viață/Dr. Irina Mateieș, specialist în nutriția oncologică, recomandă, printre altele, broccoli, merele și căpșunile
Ce să nu mănânci niciodată în avion. Avertismentul însoțitorilor de bord despre alimentele care îți pot afecta sănătatea în timpul zborului
VIDEO | Agricultura în schimbare | De ce sectorul agro-alimentar trebuie să fie un obiectiv de țară! Ștefan Pădure, președinte APAR: „Fără produse alimentare, o țară, în câteva săptămâni, se predă”
Secretul simplu pentru ciuperci perfecte la tigaie / Ingredientul care le păstrează deschise la culoare și apetisante
