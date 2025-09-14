Mini Crunchwraps cu vită și ou: gustări crocante pentru dimineți energice, cu aromă mexicană / O reinterpretare savuroasă a micului dejun

Crunchwrap-ul, gustarea asociată adesea cu mesele târzii este găsit acum într-o versiune matinală ingenioasă, după o rețetă propusă de delish.com. Sub forma unor porții mici, perfecte pentru brunch sau mic dejun consistent, aceste mini Crunchwraps aduc împreună frăgezimea cărnii de vită, aroma legumelor sotate și cremozitatea ouălor bătute.
Este o gustare ușor de dus la birou, crocantă, aromată și cu un aer sofisticat. Se servește imediat, alături de salsa, smântână sau guacamole, pentru un plus de prospețime și echilibru.
Ingrediente (pentru 6 porții)
- 225 g carne de vită sirloin (vrăbioară), tăiată subțire
- zeama de la 1 lime
- 1 lingură pastă de roșii
- 1 linguriță pudră de chili
- 1/2 linguriță pudră de usturoi
- 1/2 linguriță chimen măcinat
- 1/2 linguriță boia dulce
- 1/4 linguriță pudră de ardei chipotle (opțional)
- 3 linguri ulei de măsline extravirgin, plus extra pentru tigaie
- 1 linguriță sare, plus după gust
- 1 ceapă galbenă mică, feliată subțire
- 1 ardei poblano (sau ardei gras), feliat subțire
- piper negru proaspăt măcinat
- 3 ouă mari
- 1 lingură unt nesărat
- 6 tortilla din făină (20 cm diametru)
- 6 chipsuri rotunde din tortilla
- 120 g brânză Pepper Jack rasă
- coriandru proaspăt tocat fin, pentru servire
- smântână, salsa și guacamole, pentru servire
Mod de preparare
- Marinează carnea de vită: într-o pungă resigilabilă, amestecă feliile de carne cu lime, pasta de roșii, condimentele și 1 lingură de ulei. Lasă la temperatura camerei până la gătire.
- Într-o tigaie mare, încălzește puțin ulei și călește ceapa și ardeiul poblano. Condimentează cu sare și piper, apoi gătește până se înmoaie și se rumenesc ușor. Pune legumele deoparte.
- Bate ouăle într-un bol. În aceeași tigaie, topește untul, adaugă ouăle și gătește-le amestecând ușor, până se transformă într-o omletă sfărâmicioasă. Pune deoparte.
- Gătește carnea marinată în tigaia încinsă cu o lingură de ulei, până se rumenește și se gătește complet. Adaug-o lângă legume.
- Pe cele 6 tortilla întregi, așază straturi: carne, legume, ouă, coriandru și brânza rasă și apoi pliază marginile.
- Rumenește Crunchwrap-urile în tigaia unsă cu puțin ulei, 3-4 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante.
- Servește imediat, cu smântână, salsa și guacamole.