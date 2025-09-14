Mini Crunchwraps cu vită și ou: gustări crocante pentru dimineți energice, cu aromă mexicană / O reinterpretare savuroasă a micului dejun

Crunchwrap-ul, gustarea asociată adesea cu mesele târzii este găsit acum într-o versiune matinală ingenioasă, după o rețetă propusă de delish.com. Sub forma unor porții mici, perfecte pentru brunch sau mic dejun consistent, aceste mini Crunchwraps aduc împreună frăgezimea cărnii de vită, aroma legumelor sotate și cremozitatea ouălor bătute.

Este o gustare ușor de dus la birou, crocantă, aromată și cu un aer sofisticat. Se servește imediat, alături de salsa, smântână sau guacamole, pentru un plus de prospețime și echilibru.

Ingrediente (pentru 6 porții)

225 g carne de vită sirloin (vrăbioară), tăiată subțire

zeama de la 1 lime

1 lingură pastă de roșii

1 linguriță pudră de chili

1/2 linguriță pudră de usturoi

1/2 linguriță chimen măcinat

1/2 linguriță boia dulce

1/4 linguriță pudră de ardei chipotle (opțional)

3 linguri ulei de măsline extravirgin, plus extra pentru tigaie

1 linguriță sare, plus după gust

1 ceapă galbenă mică, feliată subțire

1 ardei poblano (sau ardei gras), feliat subțire

piper negru proaspăt măcinat

3 ouă mari

1 lingură unt nesărat

6 tortilla din făină (20 cm diametru)

6 chipsuri rotunde din tortilla

120 g brânză Pepper Jack rasă

coriandru proaspăt tocat fin, pentru servire

smântână, salsa și guacamole, pentru servire

Mod de preparare