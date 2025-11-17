În Mogán, unul dintre principalele municipii turistice din Gran Canaria, Spania locuitorii s-au trezit cu playa del Cura, una dintre atracțiile sale principale, plină de resturi organice în descompunere provenite de la mii de pești morți. Animalele proveneau de la o fermă piscicolă din Melenara, în estul insulei, iar situația a determinat închiderea acestei plaje și a altor zeci din insulă. Afectată este în special localitatea Mogán, care amenință că va acționa în instanță vinovații, scrie El Pais.

Fenomenul datează încă din 3 octombrie, când un pescar local a alertat personalul companiei Aquanaria, administratoarea fermei piscicole, despre prezența unei deversări „ciudate și cu aspect chimic în apele din apropierea emisorului submarin nr. 222”, o conductă municipală de evacuare a reziduurilor în mare, conform comunicatului oficial al companiei. Începând cu acea zi, Aquanaria explică faptul că personalul său tehnic a detectat o „schimbare bruscă în comportamentul peștilor și în condițiile apei”. În zilele următoare s-a constatat „o mortalitate anormală și progresivă, confirmând caracterul extraordinar al episodului”.

Au murit mii de pești, iar pierderile sunt evaluate la aproximativ 15 milioane de euro, fără a lua în calcul costurile rezultate din gestionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, transportul și tratarea deșeurilor. Aquanaria este o companie originară din Cantabria dedicată creșterii peștilor din specia lup de mare de talie mare pentru uz gastronomic, care operează în Canare din 1987. Compania deține 48 de ferme pe insulă, unde crește anual între 40.000 și 50.000 de exemplare.

Un purtător de cuvânt al companiei a subliniat că Primăria a fost informată oficial pentru prima dată pe 9 octombrie, dată la care i s-a solicitat adoptarea de măsuri urgente de inspecție, control și prevenire, și că a depus deja 20 de sesizări oficiale prin registru electronic, menținând primăria „informată în detaliu”.

Aquanaria nu a fost singura afectată de presupusele deversări. Pe data de 8, Institutul Universitar Ecoaqua, aparținând Universității Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a raportat că a suferit în ultimele zile „un episod de mortalitate masivă de pești similar cu cel petrecut recent în fermele marine de creștere” ale companiei. Instituția a calculat că 5% din masa totală de pești aflați în acele incinte, aproximativ 500 de exemplare, prezentau „leziuni la nivel branhial care le-au afectat capacitatea respiratorie, limitând și împiedicând schimbul de oxigen din apă în organismul animalelor”, potrivit lui Rafael Ginés Ruiz, coordonatorul Instalațiilor de Acvacultură din cadrul Institutului Universitar Ecoaqua din localitatea Taliarte (lângă piscicultura Aquanaria).

Luni, președintele Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a declarat într-o conferință de presă că a fost o deversare ilegală de gaz sulfhidric care, „în teorie”, a provocat moartea peștilor pe litoralul estic al insulei Gran Canaria și a dus la închiderea unor plaje. „Despre origine și cine a produs-o nu se știe încă nimic”, a subliniat el.

Primăria Telde, în schimb, neagă aceste afirmații. Responsabilii de aici au publicat pe data de 6 noiembrie rezultatul unor analize care excludeau „prezența de deversări chimice sau concentrații anormale de metale grele”. Concluziile obținute „coincid cu înregistrările analitice din lunile anterioare, care arătau, de asemenea, valori în limitele normale și fără indicii de contaminare chimică”.

În timp ce Serviciul de Protecție a Naturii (Seprona) al Gărzii Civile și Parchetul urmează să se pronunțe, apar și alte teorii. Cum ar fi cea a unui profesor de la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria, care asigură că temperaturile ridicate înregistrate în Canare în ultimele săptămâni, împreună cu acumularea de resturi organice și fecale, pot declanșa o intoxicație cu hidrogen sulfurat capabilă să ucidă peștii.

Oricum ar fi, cert este că mai mult de o duzină de plaje din municipiul Telde, precum și cele din Mogán și altele din Santa Lucía de Tirajana, rămân, la peste o săptămână, închise pentru îmbăiere. S-au redeschis, totuși, altele, precum Las Burras sau San Agustín, în San Bartolomé de Tirajana. Primarul din Mogán, Onalia Bueno, a anunțat miercuri că Primăria studiază posibilitatea de a iniția acțiuni legale împotriva administrațiilor sau entităților responsabile de deversări: „Nu se poate ca un lucru care își are originea în alt municipiu să ne afecteze pe noi, care suntem o destinație turistică”.

Locuitorii din Telde și-au ridicat și ei vocea împotriva a ceea ce consideră a fi inacțiunea autorităților. Diverse asociații de vecini și colective ecologiste din zonă au anunțat un marș cetățenesc duminică, 16 noiembrie, de la cheiul din Melenara până la localitatea vecină Salinetas, sub sloganul „Ferme Marine, Nu!”. Aquanaria, în orice caz, intenționează să demonteze aceste ferme din fața plajei Melenara înainte de 2029, dată la care expiră concesiunea.

Închiderea a afectat mii de rezidenți și turiști care se bucură de primele zile ale sezonului de vârf pe insule. Există, totuși, unii care nu rezistă tentației de a face o baie în ciuda interdicțiilor. Sub soarele de la amiază, o jumătate de duzină de utilizatori sunt în mare, ignorând avertismentele. Fernando García este unul dintre ei: „Miroase ciudat, dar nu-mi pasă, vin toată săptămâna. Sper să nu regret”.