Ești pe fugă dimineața, nu ai timp și chef de multe pregătiri? Aceste sandwichuri te vor scoate rapid din încurcătură. Trei variante de mic dejun rapid și ușor de făcut și pe care le poți lua și la pachet.

Pâine cu roșii, ulei și șuncă (jamon, prosciutto)

Preparare: Taie o bucată de baghetă pe lung și prăjește-o ușor. Freacă miezul cu o jumătate de roșie până când pâinea absoarbe sucul. Adaugă un fir de ulei de măsline și acoperă cu felii subțiri de șuncă (de porc sau de curcan).

Secretul: Dacă îți place, poți freca pâinea cu un cățel de usturoi înainte de a pune roșia, pentru un plus de aromă spaniolă.

Sandviș cu curcan, brânză și salată

Preparare: Folosește chifle mici integrale. Prăjește-le, pune un strop de ulei, o felie de brânză degresată, două felii de piept de curcan și o frunză mare de salată verde (pentru textură crocantă).

Secretul: Încălzește puțin brânza pe pâine înainte de a pune curcanul și salata, ca să fie ușor topită.

Toast cu avocado și somon afumat

O combinație clasică „fitness” datorită grăsimilor esențiale.