Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă

21 mart. 2026, Rețete
Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
Ești pe fugă dimineața, nu ai timp și chef de multe pregătiri? Aceste sandwichuri te vor scoate rapid din încurcătură. Trei variante de mic dejun rapid și ușor de făcut și pe care le poți lua și la pachet.

Pâine cu roșii, ulei și șuncă (jamon, prosciutto)

  • Preparare: Taie o bucată de baghetă pe lung și prăjește-o ușor. Freacă miezul cu o jumătate de roșie până când pâinea absoarbe sucul. Adaugă un fir de ulei de măsline și acoperă cu felii subțiri de șuncă (de porc sau de curcan).

  • Secretul: Dacă îți place, poți freca pâinea cu un cățel de usturoi înainte de a pune roșia, pentru un plus de aromă spaniolă.

Sandviș cu curcan, brânză și salată

  • Preparare: Folosește chifle mici integrale. Prăjește-le, pune un strop de ulei, o felie de brânză degresată, două felii de piept de curcan și o frunză mare de salată verde (pentru textură crocantă).

  • Secretul: Încălzește puțin brânza pe pâine înainte de a pune curcanul și salata, ca să fie ușor topită.

Toast cu avocado și somon afumat

O combinație clasică „fitness” datorită grăsimilor esențiale.

  • Preparare: Pasează avocado cu o furculiță și adaugă imediat zeamă de lămâie (ca să nu se oxideze) și fulgi de ardei iute (chilli) pentru a stimula metabolismul. Somonul afumat aduce un aport mare de Omega-3.

  • Truc: Dacă vrei o variantă mai ieftină, poți înlocui somonul cu păstrăv afumat, care este la fel de bogat în nutrienți, dar adesea mai ieftin.

