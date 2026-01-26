Într-o scurtă oprire între două avioane (vorba vine scurtă, că au fost vreo patru ore) am profitat să dau o tură prin Viena, de care mi-era foarte dor, n-am mai fost de zece ani. Nici frigul și vântul, care îți taie răsuflarea, nu reușesc să strice farmecul acestui oraș, pe care l-am iubit dintotdeauna.

Iar după o oră de plimbare prin centru, ce loc poate fi mai bun pentru un mic dejun târziu decât cafeneaua de la Sacher. Am comandat o omletă pentru foame și o prăjitură cu ciocolată (Sacher, desigur) pentru poftă, împreună cu o cafea caldă pentru creșterea temperaturii în corp.

Și dacă tot mi-am făcut plăcerea degustării unei prăjituri Sacher adevărate, să vă dau și rețeta.

Istoria prăjiturii Sacher

Austriecii susțin că Sacher este probabil cel mai faimos tort din toate timpurile, fiind rezultatul mai multor coincidențe fericite. În 1832, cancelarul de stat austriac, prințul Klemens Wenzel von Metternich, aștepta oaspeți și a instruit personalul din bucătărie să creeze un desert deosebit pentru această ocazie. Însă, chiar în ziua evenimentului, bucătarul șef s-a îmbolnăvit, așa că sarcina delicată de a realiza desertul serii i-a revenit lui Franz Sacher, un ucenic bucătar de doar 16 ani. „Să nu mă faci de rușine diseară!”, i-ar fi spus prințul Metternich ucenicului, în timp ce acesta se îndrepta spre bucătărie.

Franz Sacher a înțeles că aceasta era ocazia vieții sale și a creat simbolul tuturor deserturilor: Sacher-Torte. Tortul trebuie să fi avut un gust extraordinar, deoarece, din acea zi, a fost considerat „demn de a fi prezentat la curte” și a figurat permanent în meniul curții imperiale.

Rețeta tortului Sacher

Desigur, așa cum avertizează pagina oficială a hotelului Sacher din Viena, această rețetă este doar o aproximare a originalului, care rămână secretă și poate fi savurată doar în cafeneaua lor.

Ingrediente

Pentru aluatul de ciocolată:

130 g ciocolată amăruie (minim 55% cacao)

1 păstaie de vanilie

150 g unt moale

100 g zahăr pudră

6 ouă

100 g zahăr tos

140 g făină albă de grâu

Pentru umplutură și glazură

Unt și făină pentru uns și tapetat forma

200 g marmeladă de caise

200 g zahăr tos (pentru glazură)

150 g ciocolată amăruie (pentru glazură)

Friscă neîndulcită pentru servit

Preparare

Preîncălziți cuptorul la 170 °C. Tapetați fundul formei cu hârtie de copt, ungeți pereții cu unt și presărați puțină făină. Topiți ciocolata la bain-marie și lăsați-o să se răcească puțin. Tăiați păstaia de vanilie pe lungime și scoateți miezul. Mixați untul moale cu zahărul pudră și miezul de vanilie până obțineți o spumă cremoasă. Separați ouăle. Încorporați gălbenușurile unul câte unul în compoziția de unt. Adăugați treptat ciocolata topită. Bateți albușurile spumă tare împreună cu zahărul tos, apoi așezați spuma peste amestecul de unt și ciocolată. Cerneti făina deasupra și încorporați-o ușor, amestecând cu grijă pentru a păstra aerul în compoziție. Turnați amestecul în formă, nivelați și coaceți timp de 10-15 minute cu ușa cuptorului întredeschisă (cât un deget). Apoi închideți ușa și mai coaceți tortul încă aproximativ 50 de minute. Scoateți tortul și desfaceți pereții formei. Puneți-l cu grijă pe un grătar tapetat cu hârtie de copt și lăsați-l la răcit cam 20 de minute. Abia apoi scoateți hârtia de pe fund, întoarceți tortul și lăsați-l să se răcească complet pe grătar. Tăiați blatul pe jumătate, pe orizontală. Încălziți marmelada de caise și amestecați-o până devine fluidă. Ungeți ambele jumătăți pe partea tăiată și suprapuneți-le. Ungeți și exteriorul (partea de sus și marginile) cu marmeladă. Fierbeți zahărul cu 125 ml de apă la foc mare timp de aproximativ 5 minute. Luați siropul de pe foc și lăsați-l să se răcească puțin. Tăiați ciocolata mărunt și adăugați-o treptat în sirop, amestecând până obțineți un lichid gros și lucios.

Cum testezi dacă glazura are consistența corectă? Turnați puțină glazură pe o lingură de lemn. Ar trebui să fie acoperită cu un strat de aproximativ 4 mm. Dacă glazura este prea groasă, adăugați câteva picături de sirop de zahăr (sau apă caldă). Aveți grijă să nu fie prea fierbinte, altfel va deveni mată în loc să fie strălucitoare.