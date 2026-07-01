Ceaiul de mentă creață este apreciat de mult timp pentru gustul său răcoritor. Însă în ultimii ani a atras atenția cercetătorilor și pentru posibilele beneficii asupra sănătății. Studiile disponibile sugerează că această băutură ar putea contribui la reducerea inflamației, ameliorarea unor simptome digestive și susținerea echilibrului hormonal, deși experții subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea efectelor.

Potrivit specialiștilor citați de SheFinds, ceaiul de mentă creață poate reprezenta o alegere sănătoasă pentru multe persoane, dar nu trebuie privit ca un tratament pentru diverse afecțiuni.

Poate contribui la reducerea inflamației

Unul dintre cele mai studiate efecte ale mentei creațe este cel antiinflamator. Planta conține acid rozmarinic și alți compuși antioxidanți care pot ajuta la combaterea stresului oxidativ și a inflamației din organism. Unele cercetări au arătat că persoanele cu osteoartrită care au consumat ceai de mentă creață au raportat o reducere a rigidității articulare, iar în unele cazuri și o ameliorare a durerii.

Ar putea susține echilibrul hormonal

Cercetările au analizat și efectele mentei creațe asupra hormonilor feminini, în special la femeile cu Sindromul ovarelor polichistice. Studiile existente sugerează că consumul regulat de ceai de mentă creață poate reduce nivelul testosteronului și poate influența favorabil alți hormoni implicați în funcția reproductivă. Acest efect ar putea contribui la ameliorarea unor simptome asociate afecțiunii, precum creșterea excesivă a părului facial și corporal. Totuși, cercetătorii atrag atenția că dovezile sunt încă limitate și provin din studii de dimensiuni reduse.

- articolul continuă mai jos -

Poate calma digestia

Specialiștii spun că menta creață este utilizată frecvent pentru ameliorarea disconfortului digestiv. Compușii naturali din plantă pot relaxa musculatura tubului digestiv și pot reduce simptome precum balonarea, crampele sau senzația de greață. Acesta este unul dintre motivele pentru care ceaiul de mentă creață este consumat adesea după mesele copioase.

Este bogat în antioxidanți

Ceaiul de mentă creață conține flavonoide și alți antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva efectelor radicalilor liberi. Antioxidanții sunt asociați cu un risc mai redus de boli cronice și contribuie la menținerea sănătății generale a organismului.

Nu este recomandat tuturor

Deși este considerat sigur pentru majoritatea adulților, ceaiul de mentă creață nu este potrivit în orice situație. Specialiștii recomandă prudență persoanelor care suferă de reflux gastroesofagian, deoarece menta poate agrava simptomele prin relaxarea sfincterului esofagian inferior. De asemenea, persoanele cu afecțiuni hepatice sau renale, precum și femeile însărcinate sau care alăptează, ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a consuma frecvent ceai de mentă creață sau produse concentrate pe bază de mentă.

Experții subliniază că rezultatele obținute până acum sunt promițătoare, însă multe dintre studiile disponibile au inclus un număr redus de participanți. Din acest motiv, ceaiul de mentă creață poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, dar nu trebuie să înlocuiască tratamentele recomandate de medic pentru afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice, osteoartrita sau alte probleme de sănătate.