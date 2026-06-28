Alimentația joacă un rol important în controlul colesterolului, iar unele băuturi pot aduce beneficii suplimentare sănătății cardiovasculare.

Potrivit unui farmacist citat de Verywell Health, mai multe tipuri de ceai conțin compuși naturali care pot influența favorabil nivelul colesterolului, în special colesterolul LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”. Totuși, specialiștii subliniază că efectele sunt moderate și nu înlocuiesc tratamentul prescris de medic.

Dintre toate tipurile de ceai, ceaiul verde beneficiază de cele mai multe dovezi științifice. Acesta este bogat în catechine, în special epigalocatechin galat (EGCG), antioxidanți care pot contribui la reducerea colesterolului total și a colesterolului LDL.

O analiză care a inclus 31 de studii clinice a arătat că persoanele care au consumat ceai verde au înregistrat scăderi ale colesterolului total și ale colesterolului LDL. Cercetătorii au observat și o posibilă reducere a trigliceridelor, însă sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea acestui efect.

Ceaiul alb ar putea avea efecte similare

Ceaiul alb provine din aceeași plantă ca și ceaiul verde și conține, la rândul său, cantități importante de catechine. Studiile efectuate până acum, inclusiv unele cercetări pe oameni, sugerează că poate contribui la reducerea colesterolului total, a colesterolului LDL și a trigliceridelor. Totuși, dovezile sunt încă limitate, iar specialiștii spun că sunt necesare cercetări mai ample înainte de formularea unor recomandări ferme.

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Ceaiul oolong poate crește colesterolul „bun”

Ceaiul oolong este parțial fermentat și conține polifenoli specifici rezultați în urma procesării frunzelor. Potrivit unui studiu realizat în China, consumul regulat de ceai oolong a fost asociat cu valori mai mari ale colesterolului HDL, considerat colesterolul „bun”, și cu niveluri mai mici ale colesterolului total și LDL.

HDL contribuie la eliminarea excesului de colesterol din organism și este asociat cu un risc cardiovascular mai redus.

Ceaiul negru are efecte mai modeste

Ceaiul negru este obținut prin fermentarea completă a frunzelor, proces în urma căruia catechinele sunt transformate în alți antioxidanți, precum teaflavinele și tearubiginele. Unele studii au identificat mici reduceri ale colesterolului total și LDL la persoanele cu valori crescute, însă rezultatele nu au fost întotdeauna semnificative din punct de vedere statistic.

Din acest motiv, specialiștii consideră că dovezile privind efectele ceaiului negru asupra colesterolului sunt mai puțin convingătoare decât în cazul ceaiului verde.

Ceaiurile din plante pot completa o alimentație sănătoasă

Pe lângă ceaiurile clasice, unele infuzii din plante au fost analizate pentru efectele lor asupra colesterolului. Studiile clinice disponibile sunt încă reduse, însă anumite ceaiuri din plante au arătat rezultate promițătoare.

Specialiștii atrag însă atenția că aceste produse pot interacționa cu unele medicamente și pot provoca reacții adverse la anumite persoane. Din acest motiv, este recomandată consultarea medicului înainte de consumul regulat, mai ales în cazul persoanelor aflate sub tratament pentru colesterol, tensiune arterială sau alte boli cronice.

Câte cești sunt recomandate

În prezent nu există o cantitate standard de ceai despre care să se poată spune că reduce în mod cert colesterolul. În studiile clinice au fost utilizate doze și perioade diferite de consum, ceea ce face dificilă stabilirea unei recomandări universale. Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul moderat de ceai este considerat sigur. Totuși, persoanele sensibile la cofeină trebuie să țină cont că ceaiurile verde, alb, negru și oolong conțin cofeină în mod natural.

Ceaiul poate face parte dintr-un stil de viață sănătos

Experții subliniază că niciun ceai nu poate compensa efectele unei alimentații dezechilibrate sau ale sedentarismului. Reducerea colesterolului se bazează în primul rând pe o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și grăsimi sănătoase, pe activitate fizică regulată și, atunci când este necesar, pe tratamentul recomandat de medic.

În acest context, consumul regulat de ceai poate reprezenta un obicei sănătos, care completează un stil de viață favorabil sănătății inimii, fără a înlocui măsurile terapeutice validate științific.