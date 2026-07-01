O femeie s-a întors din India cu 38 de paraziți în creier, deși ținuse o dietă vegetariană/ Ce au descoperit medicii

01 iul. 2026, Articole / Reportaje
O femeie s-a întors din India cu 38 de paraziți în creier, deși ținuse o dietă vegetariană/ Ce au descoperit medicii
Foto: BBC
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Cuprins
  1. Ce este neurocisticercoza și cum se manifestă?
  2. Impactul asupra creierului și tratamentul aplicat
  3. Cât de răspândită este boala și cum ne protejăm?

O femeie în vârstă de 42 de ani din Țara Galilor a fost diagnosticată cu o infecție cerebrală extrem de rară și severă, medicii descoperind în creierul acesteia nu mai puțin de 38 de larve de tenie. Cazul este considerat unul dintre cele mai complexe și extinse documentate vreodată în Regatul Unit, mai ales prin prisma modului în care s-a produs contaminarea, relatează Mediafax.

Lowri Denman a călătorit în India pentru o perioadă de trei luni. Din dorința de a evita riscul unei toxiinfecții alimentare, ea a ales să urmeze o dietă strict vegetariană pe parcursul șederii sale. Cu toate acestea, decizia nu a pus-o la adăpost de pericol.

Potrivit medicului infecționist Brendan Healy, pacienta a ingerat fără să știe ouă microscopice de Taenia solium (tenia porcului). Sursa contaminării nu a fost carnea, ci, cel mai probabil, apa potabilă nefiltrată, legumele insuficient spălate sau alimentele manipulate în condiții precare de igienă.

Ce este neurocisticercoza și cum se manifestă?

Neurocisticercoza apare atunci când ouăle parazitului, odată înghițite, traversează peretele intestinal și sunt purtate de fluxul sangvin către diverse organe, localizându-se în final în sistemul nervos central. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), boala nu se transmite doar prin consumul de carne de porc insuficient preparată, ci și prin igienă deficitară și alimente sau apă contaminate.

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O particularitate periculoasă a bolii este că poate rămâne asimptomatică ani întregi. În cazul lui Lowri, primele semne au apărut abia la trei ani de la călătorie, când a eliminat un vierme intestinal de peste un metru. Ulterior, simptomele s-au agravat brusc, pacienta confruntându-se cu:

  • Migrene severe și tulburări de vorbire;

  • Pierderi de memorie;

  • Crize epileptice.

Investigațiile imagistice (CT și RMN) au confirmat diagnosticul sumbru: 38 de larve localizate direct în țesutul cerebral.

Impactul asupra creierului și tratamentul aplicat

Problemele majore apar pe măsură ce larvele încep să moară, moment în care organismul dezvoltă o reacție inflamatorie masivă. La nivel cerebral, această inflamație i-a provocat femeii stări de amorțeală, anxietate severă, atacuri de panică, paranoia și chiar episoade psihotice.

Din cauza numărului mare de paraziți și a localizării acestora, intervenția chirurgicală a fost exclusă din start. Medicii au optat pentru un tratament medicamentos agresiv, bazat pe antiparazitare și corticosteroizi pentru reducerea inflamației. Larvele au fost distruse, rămânând calcificate în interiorul creierului. Deși pacienta nu a mai avut crize epileptice din anul 2017, ea este obligată să urmeze un tratament antiepileptic pentru tot restul vieții.

Cât de răspândită este boala și cum ne protejăm?

La nivel global, în special în regiuni din Asia, Africa și America Latină, neurocisticercoza reprezintă una dintre principalele cauze ale epilepsiei dobândite. În Europa și Marea Britanie, afecțiunea este extrem de rară și apare aproape exclusiv în rândul celor care călătoresc în zone endemice.

Pentru a preveni astfel de infecții parazitare grave, specialiștii recomandă reguli stricte de prevenție în timpul călătoriilor:

  1. Consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau tratată termic/chimic;

  2. Spălarea riguroasă a fructelor și legumelor înainte de consum;

  3. Igiena strictă a mâinilor;

  4. Evitarea mâncării stradale sau a preparatelor realizate în locuri cu standarde sanitare îndoielnice.

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