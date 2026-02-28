Algele sunt organisme acvatice (marine sau de apă dulce) foarte bogate în nutrienți și sunt consumate de mii de ani, mai ales în Asia. În ultimii ani au devenit populare și în Europa, datorită beneficiilor lor pentru sănătate. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, a explicat, pentru G4Food, beneficiile lor: „Algele nu promit miracole, ci reduc discret inflamația și stresul oxidativ. Exact procesele care ne macină pe tăcute”.

„Algele au o biochimie senzațională”

“Multe persoane ignoră algele, pentru că ele nu arată foarte bine în farfurie, nu sunt foarte populare pe Instagram, deci nu sunt în trend, dar ele au o biochimie senzațională. Algele sunt printre cele mai vechi forme de viață de pe Pământ și au supraviețuit pentru că sunt concentrate biologic. De exemplu, doar un gram de alge conțin pigmenți, minerale și antioxidanți cât există într-o întreagă farfurie cu mâncare sănătoasă”, explică medicul.

Spirulina, o algă plină de proteine aminoacizi esențiali

“Dintre tipurile de alge, Spirulina este o proteină cu…creier. Practic, ea este o cianobacterie, nu o algă propriu-zisă. Peste 50% din ea este proteină și este ușor de digerat și plină de aminoacizi esențiali, fier și antioxidanți. Biochimic, asta înseamnă că organismul primește material de reconstrucție, dar fără să intre în stare de efort metabolic. Pentru organism înseamnă mai puțin stres, deci, automat, mai puțină inflamație”, afirmă dr. Vintilescu.

Chlorella, algă ce sprijină curățarea ficatului

“O algă verde, de apă dulce, plină de clorofilă, dar și de vitamina C și fier, este Chlorella. Ea ajută ficatul să lege și să elimine substanțele pe care le tot adună. Chlorella nu curăță miraculos, ci sprijină procesele normale de curățare, cee ace este mult mai realist și mai util.

Nori, alga ideală pentru sushi

Nori este una dintre algele foarte populare, ea fiind utilizată pentru sushi. Nori este bogată în iod și vitamina B 12.

Wakame și Kombu, alge folosite în supe

Alga Wakame este o sursă importantă de calciu și magneziu. Ea este folosită pentru prepararea supelor, cea mai cunoscută fiind supa miso. De asemenea, și Kombu este o algă folosită la prepararea supelor și leguminoaselor, ea fiind foarte bogată în iod.

AFA, alga ce ajută creierul

AFA este o specie de cianobacterie (adesea numită „algă verde-albastră”), nu o algă propriu-zisă. Crește natural în lacuri cu apă dulce bogată în minerale, cel mai cunoscut fiind Upper Klamath Lake din Oregon, SUA.

“AFA nu te face mai deștept peste noapte, dar ajută creierul să nu mai funcționeze în regim de alarmă continuă. Este foarte bogată în proteine, fier, magneziu și aminoacizi esențiali, dar și vitamine din complexul B”, explică medicul.

Beneficiile algelor pentru organism

“Toate tipurile de alge reduc inflamația și stresul oxidativ, adică fix acele procese lente care ne îmbătrânesc pe dinăuntru, fără să facă zgomot. Radicalii liberi vor fi mai puțini dacă vom consuma alge. Reacțiile inutile se liniștesc, iar corpul respiră metabolic”, spune dr. Vintilescu.

De asemenea, algele, fiind bogate în iod, ajută la producerea hormonilor tiroidieni. Iar clorofila și alți compuși din alge ajută la eliminarea metalelor grele din corp. În plus, algele ajută la reducerea colesterolului, reglarea tensiunii arteriale și întărirea sistemului imunitar.

Cum putem consuma algele?

Sub formă de pudră

Spirulina sau Chlorella merg bine în smoothie-uri

Amestecate în sucuri naturale

Presărate peste salate

Supliment alimentar (tablete/capsule)

În supe sau preparate leguminoase

În sushi

Ca gustare crocantă

Când consumăm alge?

De regulă, algele se consumă dimineața sau la prânz, nu la cină, pentru că pot da energie organismului, ceea ce va influența negative somnul de noapte. Ideal este să începi cu doză mica, pentru a vedea cum reacționează organismul. Iar dacă ești însărcinată,alăptezi sau ai boli autoimmune, discută cu medicul tău înainte de a consuma alge.

“Un lucru este cert: noi, oamenii, căutăm soluții sofisticate, dar ignorăm, adese, unele dintre cele mai vechi alimente de pe Pământ – algele. Poate că nu sunt la modă, dar există dintotdeauna, iar asta spune multe despre proprietățile lor”, afirmă dr. Vintilescu.