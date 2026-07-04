Maioneza este unul dintre cele mai folosite sosuri în bucătărie. Intră în salate, sandvișuri și aperitive și poate însoți legumele sau carnea. Varianta clasică are însă la bază o cantitate importantă de ulei, ceea ce o transformă într-un aliment cu densitate calorică ridicată.
O alternativă mai ușoară poate fi pregătită acasă din iaurt grecesc. Rețeta propusă de Lark păstrează textura cremoasă și gustul ușor acrișor, dar elimină uleiul din compoziție. Sosul se prepară în doar câteva minute și poate fi folosit în multe dintre preparatele în care am adăuga, în mod obișnuit, maioneză.
Secretul texturii este iaurtul grecesc. Spre deosebire de un iaurt obișnuit, acesta oferă o bază mai groasă și mai cremoasă. Pentru a reproduce gustul specific unui sos de tip maioneză, iaurtul este combinat cu muștar Dijon și suc de lămâie. Pudra de usturoi adaugă profunzime, iar sarea și piperul echilibrează aromele.
Puneți iaurtul grecesc într-un bol mic. Adăugați muștarul Dijon, sucul proaspăt de lămâie și pudra de usturoi. Asezonați cu sare și piper negru, după gust. Amestecați bine toate ingredientele cu un tel mic sau cu o lingură, până când obțineți un sos complet omogen și cremos.
Acoperiți vasul și puneți sosul la frigider pentru cel puțin 15–30 de minute înainte de servire. Această perioadă de repaus permite aromelor să se combine mai bine.
Maioneza light cu iaurt poate fi întinsă pe sandvișuri și burgeri sau poate fi servită alături de legume. De asemenea, poate deveni baza unor salate reci, în locul maionezei clasice. Este potrivită pentru salata de cartofi, salata de ouă ori alte preparate în care este nevoie de un ingredient cremos care să lege compoziția.
Gustul poate fi ajustat foarte ușor. Se poate adăuga puțin suc de lămâie pentru mai multă aciditate sau o cantitate suplimentară de muștar pentru o aromă mai intensă.
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