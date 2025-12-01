Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că medicamentele pentru scăderea în greutate din categoria GLP-1, precum Mounjaro sau Ozempic, pot juca un rol major în combaterea obezității la nivel global, o problemă care ar putea afecta 2 miliarde de oameni până în 2030, notează The Guardian.

Potrivit OMS, eficiența dovedită a acestor tratamente marchează „un nou capitol” în modul în care sistemele de sănătate pot aborda obezitatea și bolile grave asociate acesteia. Poziția oficială a organizației a fost publicată într-o comunicare specială în Journal of the American Medical Association.

„Terapiile GLP-1 nu reprezintă doar un progres științific. Ele marchează un nou capitol în schimbarea graduală a felului în care societatea abordează obezitatea, de la o «problemă de stil de viață» la o boală cronică, complexă, prevenibilă și tratabilă”, se arată în document.

OMS cere extinderea accesului

Organizația îndeamnă statele să ia măsuri pentru ca persoanele care pot beneficia de aceste tratamente să le poată accesa. Totuși, femeile însărcinate nu ar trebui să utilizeze astfel de medicamente.

„Deși medicația singură nu va rezolva această criză globală de sănătate, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă riscurile asociate”, a declarat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

OMS avertizează însă că producția actuală este insuficientă: la nivel global, doar aproximativ 100 de milioane de persoane ar putea primi tratament, de zece ori mai puțin decât necesarul estimat. Pentru a evita excluderea țărilor sărace, organizația cere producătorilor să reducă prețurile și să crească masiv capacitatea de producție. Printre recomandări se numără și introducerea unui sistem de prețuri diferențiate, astfel încât statele cu venituri mici să plătească mai puțin.

Beneficii importante, dar și limite

OMS recunoaște dovezile tot mai clare că medicamentele GLP-1 pot reduce riscul unor afecțiuni grave, precum infarct, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, hipertensiune, colesterol crescut, apnee în somn sau boli renale și arteriale.

Cu toate acestea, experții subliniază că tratamentele medicamentoase trebuie însoțite de schimbări în stilul de viață: o alimentație echilibrată, activitate fizică și consiliere adecvată.

Specialiștii avertizează: nu sunt o soluție universală

Katherine Jenner, directoarea executivă a Obesity Health Alliance, subliniază că accesul la astfel de medicamente rămâne limitat în multe țări, inclusiv în Marea Britanie: „În prezent, accesul este încă limitat, aprovizionarea este fragilă, iar utilizarea în NHS este strict direcționată. Aceste medicamente puternice pot ajuta persoanele cu obezitate cronică, dar nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie însoțite de suport cuprinzător pentru a fi folosite în siguranță și eficient”.

Ea atrage atenția și asupra riscului de recâștigare a kilogramelor pierdute după oprirea tratamentului: „Dovezile arată că majoritatea oamenilor se îngrașă din nou după ce încetează administrarea acestor medicamente, iar noi nu putem trata medicamentos două treimi din populație la nesfârșit”.

Trei bariere majore

Pentru ca aceste tratamente să ajungă la cei care au nevoie de ele, OMS identifică trei obstacole principale:

Producție insuficientă, disponibilitate redusă și costuri ridicate

Sisteme de sănătate nepregătite pentru prescriere și monitorizare

Acces inegal la servicii medicale la nivel global

Documentul, redactat de experții OMS Francesca Celletti, Luz De Regil și Jeremy Farrar, subliniază că medicația poate fi un instrument important, dar nu va putea opri de una singură criza globală a obezității fără investiții serioase în prevenție, educație nutrițională și politici publice eficiente.