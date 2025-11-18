O nouă analiză realizată pe date colectate de la utilizatorii medicamentelor arată că peste 50% dintre persoanele care folosesc injecțiile pentru slăbit din clasa GLP-1 își recâștigă kilogramele pierdute în decurs de un an de la întreruperea tratamentului, conform Gazeta Express.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rezultatele sunt în linie cu studiile clinice anterioare, care au arătat că mulți pacienți se întorc aproape la greutatea inițială, unii chiar și într-un singur an după oprirea terapiei.

Studiul a fost prezentat la Obesity Week 2025, în Atlanta, și se bazează pe o analiză extinsă a unei baze de date naționale de cereri medicale din Statele Unite.

Cercetarea arată că greutatea revine rapid după întreruperea tratamentului. Dr. Michael Weintraub, endocrinolog la NYU Langone Health și autor principal al studiului, a declarat: „Întreruperea tratamentului duce la îngrășare. Trebuie să optimizăm abordarea tratamentului obezității pentru a asigura beneficii pe termen lung”.

Studiul a analizat 1.230.320 de adulți din SUA care au utilizat medicamente GLP-1 între 2010 și 2024. Dintre aceștia, 18.228 au întrerupt terapia după ce au pierdut cel puțin 5% din greutatea corporală.

Mai mult de jumătate dintre pacienți au folosit semaglutid (substanța activă din Ozempic și Wegovy), iar restul au utilizat liraglutid sau tirzepatid (Mounjaro), considerat „cea mai puternică pastilă de slăbit”.

Cât de repede revin kilogramele?

Pacienții au urmat tratamentul, în medie, aproximativ 8 luni și aveau un IMC mediu de 39, ceea ce îi încadra în categoriile supraponderal sau obez.

Rezultatele au arătat:

4,5% creștere în greutate după 3 luni de la oprire,

6% după 6 luni,

7,5% după 12 luni.

În total, 58% dintre utilizatori au recâștigat kilogramele pierdute după întreruperea medicației. Cei care au slăbit cel mai mult în timpul tratamentului au fost și cei care au recâștigat greutatea cel mai rapid.

Trebuie luate aceste medicamente pe viață?

Moderatorul sesiunii, prof. John Apolzan de la Pennington Biomedical Research Center, a declarat: „Aceste medicamente nu ar trebui oprite brusc. La fel ca majoritatea tratamentelor pentru boli cronice, ele necesită utilizare continuă pentru a evita recâștigarea greutății”.

Deși peste 40% dintre utilizatori au reușit să își mențină greutatea după oprirea tratamentului, cercetătorii nu pot spune cu certitudine dacă acest lucru se datorează stilului de viață sau altor medicamente care nu au fost înregistrate în baza de date.

Kilogramele revin chiar și după cele mai noi tratamente

Cercetări anterioare au arătat că și pacienții care folosesc Mounjaro, un tratament cu rezultate aproape duble față de injecțiile mai vechi, cu o pierdere medie de aproximativ 16 kg, se îngrașă aproape 10 kg într-un an după oprire și riscă să revină complet la greutatea inițială în mai puțin de doi ani.

Pentru sisteme de sănătate precum NHS, acest fenomen reprezintă o provocare, deoarece ghidurile actuale permit utilizarea injecțiilor pentru slăbit pentru cel mult doi ani.

Totuși, medicamentele GLP-1 oferă și beneficii importante pentru sănătate. Studiile arată că ele:

reduc riscul de boli cardiovasculare,

scad șansele de apariție a demenței,

pot reduce riscul unor tipuri de cancer.

În octombrie 2025, Asociația Europeană pentru Studiul Obezității a declarat că medicamente precum Wegovy și Mounjaro ar trebui să fie tratament de primă linie pentru obezitate „în aproape toate cazurile”, datorită eficienței ridicate.