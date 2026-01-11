Marii comercianți de soia renunță la pactul anti-defrișare: ce înseamnă asta pentru Amazonia și pentru noi

Unul dintre cele mai importante acorduri voluntare de protejare a Pădurii Amazoniene este pus sub semnul întrebării. La începutul anului 2026, Asociația Braziliană a Industriilor de Uleiuri Vegetale (Abiove), care reunește giganți ai comerțului cu soia precum Cargill, Bunge și Amaggi, a anunțat că se retrage din așa-numita Moratorie a Soiei – un pact prin care companiile se angajau să nu cumpere soia provenită de pe terenuri recent defrișate din Amazonia, notează EFE.

Decizia a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor de mediu și ridică semne de întrebare serioase legate de viitorul celei mai mari păduri tropicale din lume.

Ce este Moratoria Soiei și de ce contează

Moratoria Soiei este un acord voluntar semnat în 2006, prin care marile companii comerciale au acceptat să nu achiziționeze soia cultivată pe terenuri amazoniene defrișate după anul 2008. Deși nu este o lege, acest angajament a devenit unul dintre cele mai eficiente instrumente de combatere a defrișărilor din Brazilia.

Potrivit organizațiilor ecologiste, datorită acestui acord:

defrișările din Amazonia au scăzut semnificativ în ultimii 20 de ani,

producția de soia a continuat să crească, demonstrând că agricultura și protecția mediului pot coexista,

marile lanțuri internaționale de aprovizionare au fost încurajate să adopte practici mai responsabile.

De ce s-au retras marile companii

Retragerea Abiove a venit la scurt timp după intrarea în vigoare a unei legi controversate în statul Mato Grosso, una dintre cele mai mari regiuni producătoare de soia din Brazilia. Legea interzice acordarea de facilități fiscale companiilor care respectă Moratoria Soiei, punând presiune economică pe semnatari.

Autoritățile locale și o parte dintre agricultori susțin că regulile de mediu le afectează competitivitatea și le provoacă pierderi financiare. Guvernatorul statului Mato Grosso a salutat public decizia de a abandona acordul, argumentând că cerințele ecologice sunt prea restrictive.

Reacția organizațiilor de mediu

Pentru organizațiile ecologiste, decizia Abiove reprezintă un regres major. Greenpeace a subliniat că retragerea din Moratorie nu este impusă de nicio lege și că marile companii aleg, în mod voluntar, să renunțe la un angajament care a contribuit direct la reducerea defrișărilor.

WWF Brazilia avertizează că slăbirea Moratoriei poate avea efecte pe termen lung nu doar asupra pădurilor, ci și asupra agriculturii:

creșterea defrișărilor poate afecta regimul precipitațiilor,

instabilitatea climatică poate reduce randamentele agricole,

importatorii internaționali ar putea boicota soia braziliană din motive de sustenabilitate.

Ce spun datele statistice

Statisticile susțin îngrijorările ecologiștilor. Între 2009 și 2022:

defrișările din Amazonia au scăzut cu 69%, parțial datorită Moratoriei Soiei,

producția de soia din regiune a crescut cu 344%, demonstrând că dezvoltarea economică nu a fost blocată.

Conform Institutului de Cercetare Ambientală a Amazoniei (IPAM), renunțarea la acest acord ar putea duce la o creștere de până la 30% a defrișărilor până în 2045 și ar putea compromite obiectivul Braziliei de a elimina defrișările ilegale până în 2030.

De ce contează acest subiect și pentru consumatori

Deși pare o problemă îndepărtată, deciziile legate de soia braziliană ne afectează direct. Soia este prezentă în:

produse alimentare,

hrana animalelor,

uleiuri vegetale,

produse procesate din supermarketuri.

Alegerea companiilor de a respecta sau nu standarde de mediu influențează lanțurile globale de aprovizionare și impactul climatic global.

Retragerea marilor comercianți de soia din Moratoria Soiei reprezintă un moment de cotitură pentru Amazonia. Este un test al angajamentului real față de sustenabilitate, atât pentru companii, cât și pentru autorități.

Într-o perioadă în care schimbările climatice sunt tot mai evidente, astfel de decizii arată cât de fragil este echilibrul dintre profit și protecția mediului – și cât de important este ca presiunea publică, transparența și alegerile consumatorilor să rămână active.