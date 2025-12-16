Cozonac, sarmale, salată de boeuf, ouă umplute, preparate și fripturi de porc sunt doar câteva dintre alimentele tipice consumate de Crăciun în casele românilor. Zilele de 24, 25, 31 decembrie, dar și 1 și 7 ianuarie sunt zilele în care se pierde măsura alimentară. Românii au obiceiul de a invita sau a-i vizita pe cei dragi cei dragi și a lua prânzuri și cine în care abundă, mai mult decât în orice altă zi a anului, preparatele, aperitivele și deserturile gustoase, dar încărcate de zahăr, grăsimi și calorii.

De aceea, mulți oameni consideră că această perioadă a anului poate fi o amenințare pentru menținerea siluetei și, deși este o decizie personală cât și ce mâncăm de sărbători, este ceva obișnuit să facem excese pentru a degusta rețete sau alimente pe care nu le pregătim sau cumpărăm în restul anului.

Deși putem continua să mâncăm sănătos în celelalte zile care nu sunt sărbători, resturile și alte evenimente în afara datelor stricte de Sărbători pot duce la o spirală în care nu mai avem grijă de alimentația noastră. Pe de altă parte, exercițiul fizic trece de obicei pe plan secund, iar noi tindem să ne relaxăm și să ne bucurăm mai mult de odihna de Crăciun.

Nutriționistul avertizează asupra obiceiurilor care ne fac să ne îngrășăm

În acest context, un popular nutriționist spaniol Pablo Ojeda a distribuit un videoclip pe conturile sale de pe rețelele sociale în care demontează ideea că doar mâncarea din zilele de Crăciun ne-ar face să ne îngrășăm, punând accentul pe zilele din jurul sărbătorilor și pe obiceiurile care ne pot face, într-adevăr, să luăm în greutate. Căci și la spanioli este același dezmăț culinar c și la români.

„Cum reușim să nu ne îngrășăm 3 kg de Crăciun fără să încetăm să ne bucurăm de vizite și bunătăți?” își încee Ojeda postarea pe rețelele sociale. „Crăciunul nu te face să te îngrași, ceea ce te face să te îngrași este perioada dintre Crăciun și Anul Nou (și Sfântul Ion, am adăuga noi – n.r.). Oamenii dau vina pe acele câteva zile, cele mai marcante, dar cele care cresc greutatea sunt cele 20 de zile din jurul (datei Crăciunului – n.r.)”, a explicat el.

Odată expusă această idee principală, nutriționistul subliniază că nu te vei îngrășa câteva kilograme din cauza unei cine la care ai făcut excese: „Ceea ce crește greutatea și provoacă balonare este spirala de tipul „încep eu în ianuarie”, gustările zilnice, ciugulelile de la masă nesfârșite, te miști mai puțin decât ochii lui Spiderman, programul haotic, mâncatul de parcă s-ar termina lumea…” explică el.

Cum putem avea grijă de noi înșine de Crăciun fără a înceta să ne bucurăm

Astfel, Ojeda nu doar că indică problema reală, dar oferă și sfaturi și „acțiuni concrete și ușor de aplicat”. Prima dintre ele este să începi ziua sătul și să iei un mic dejun bogat în proteine. De asemenea, el sfătuiește să nu lipsească legumele și proteinele din fiecare fel de mâncare în zilele care nu sunt sărbători, pe lângă mișcarea timp de 20 sau 30 de minute, „nu pentru a arde calorii, ci pentru a regla glicemia, digestia, anxietatea. Plus o hidratare inteligentă”, indică specialistul.

Totodată, el recomandă să alternezi vinul, berea sau orice tip de alcool cu apă. Apă ar trebui să bei oricum cel puțin un litru și jumătate sau doi litri. De asemenea, reamintește că un truc bun este să nu ajungi înfometat la cinele și prânzurile despre care știi că sunt copioase: „înainte de a pleca, ia două linguri de chefir, castravete, morcov, fructe… controlează glicemia și îți taie anxietatea”.

În cele din urmă, Pablo Ojeda oferă una dintre cele mai importante recomandări: „Când este momentul să te bucuri, bucură-te și bucură-te fără vină, la maximum. Patru zile nu te îngrașă; ceea ce îți crește cu adevărat greutatea sunt săptămânile în care te deconectezi” de la programul de viață normal, conchide el.