Deși românii fug în general la ski în Austria (ceea ce am făcut și noi mulți ani), de câțiva ani, de când locuim în Spania, am schimbat obiceiul și am fost prin Alpii Francezi și în Pirinei, în zona spaniolă sau în Andorra. Anul acesta am testat Baqueira Beret, probabil cea mai bună stațiune de ski a spaniolilor și preferata regelui Spaniei Filip al VI-lea. Nu l-am găsit pe pârtie acum în decembrie, dar în februarie sigur a fost, l-am văzut în paginile tabloidelor, surprins de paparazzi și admiratori. Singur, căci regina Letizia a Spaniei, mare pasionată de sport în general, nu este o practicantă a sportului pe zăpadă.

Ce mâncăm pe pârtie

Și ca orice schiori care se respectă, după câteva ore am intrat și prin barurile-restaurante de pe pârtii. Mai pentru o băutură caldă, mai să ciugulim ceva. Sincer, nu îmi pare că există nicio diferență între cele din Austria sau Franța și cele din Spania și Andorra. În localurile populare, un fel de „împinge tava” – cum zicem noi, sunt aceleași fast food-uri (burgeri, pizza, sandviș-uri și hot dog, paste, cartofi prăjiți), plus supe, carne friptă și băuturi calde fie ele vin fiert, ciocolată lichidă sau ceai.

Față de Austria sau Franța aici poți alege dintre mai multe feluri de supă (pui, vită, carne de „oală” cum zic localnicii, adică multe bucăți diferite de cărnuri fierte îndelung), care ți se servesc în boluri și pot fi băute ca atare sau servite cu lingura ca o supă în care pui diverse ingrediente pe alese de la un bar separat. La fel se întâmplă și cu pastele: ai bar cu diverse tipuri de paste, varii tipuri de sosuri și le poți combina după dorință.

Șampanie franțuzească și mâncare gourmet

Și tot ca pretutindeni, există minim o locație gourmet, cu mese elgante, mâncare rafinată și cu șampanie franțuzească Moët & Chandon servită la cupă sau sticlă. Prețurile însă sunt de trei ori mai mari decât la restaurantele populare.

Am testat diverse locații, mai mult pentru băuturi de „încălzire”, decât pentru mâncare și în general, sunt opriri plăcute, aglomerate la ora de masă, lejere în alte intervale, dar toate cu priveliște minunată spre pârtiile înzăpezite. Și cum azi a fost prima zi cu soare, ne-am bucurat de căldura lui bându-ne ciocolată caldă afară, pe terasă.

Pentru ultima zi aici la ski am programat și o raclette (francezii spun că e preparatul lor, dar catalanii nu admit sub nicio formă că n-ar fi al lor), dar despre asta în alta poveste.