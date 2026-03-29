Urzicile, unele dintre cele mai vechi plante consumate în bucătăria românească, revin în fiecare primăvară în farfurii, odată cu primele verdețuri de sezon. Considerate un adevărat „superaliment” tradițional, urzicile sunt apreciate nu doar pentru gustul lor ușor vegetal, asemănător spanacului, ci și pentru conținutul bogat de nutrienți esențiali. Conțin vitaminele A, C și K, dar și din complexul B, precum și fier, calciu, magneziu și potasiu.

Bunicile noastre nu știau toate aceste detalii atunci când le culegeau, primăvara devreme. Ele știau instinctiv chiar și când să le culeagă, lucru pe care cercetătorii îl confirmă acum: primăvara devreme, când frunzele sunt tinere și fragede. În această perioadă, concentrația de nutrienți este mai ridicată, iar gustul este mai delicat, fără acea notă ușor amară pe care o pot căpăta pe măsură ce planta se maturizează.

Deși sunt poate zeci de rețete de mâncăruri cu urzici, în Ardeal, aceste rețete sunt păstrate și transmise din generație în generație. Fie că sunt rețete de post sau „de dulce”, chiar cu afumătură, gospodinele știau exact când să le culeagă și cum să le prepare.

Iată câteva rețete de mâncare de urzici „de dulce”, de post și cu slănină afumată.

Mâncare de urzici tradițională

Ingrediente:

500 g urzici proaspete

1 ceapă mică

3-4 căței de usturoi

1 lingură ulei sau untură

1 lingură făină

200 ml lapte

sare după gust

opțional: 1 ou

- articolul continuă mai jos -

Mod de preparare:

Urzicile se spală bine în mai multe ape și se opăresc 5-7 minute în apă cu sare. Se scurg, dar se păstrează puțin din apa în care au fiert. Se toacă mărunt sau se zdrobesc ușor. Separat, se călește ceapa în ulei sau untură până devine sticloasă. Se adaugă făina și se amestecă rapid, apoi se stinge cu laptele. Se adaugă urzicile și puțin din zeama lor, până se obține consistența dorită. Se pune usturoiul zdrobit și se mai fierbe câteva minute. La final, opțional, se poate adăuga un ou amestecat pentru un plus de consistență.

Se servește caldă, de obicei cu ou ochi sau carne.

Mâncare de urzici de post

Ingrediente:

500 g urzici

1 ceapă

3-5 căței de usturoi

2 linguri ulei

1 lingură făină

sare

Mod de preparare:

Urzicile se spală și se opăresc la fel ca mai sus. Se scurg și se toacă. Ceapa se călește în ulei până devine aurie. Se adaugă urzicile și puțină zeamă în care au fiert. Pentru consistență, se poate adăuga puțină făină amestecată în prealabil cu apă, pentru a obține ceea ce arfdelenii numesc „îngroșeală”. Se adaugă usturoiul și se mai lasă 5 minute la foc mic.

Se servește cu mămăligă, iar în unele zone din Ardeal se adaugă și hrean ras alături.

Sfaturi din bucătăria ardelenească

urzicile tinere sunt cele mai bune (primăvara devreme)

nu le fierbe prea mult, își pierd aroma

usturoiul e esențial, îi dă gustul specific

textura trebuie să fie cremoasă, nu apoasă

Mâncare de urzici cu slănină afumată în stil maramureșean

Ingrediente:

500 g urzici

150 g slănină afumată

1 ceapă

3-4 căței de usturoi

1 lingură făină

1-2 linguri ulei (dacă nu e suficientă grăsime) sare

Mod de preparare:

Urzicile se spală bine și se opăresc 5-7 minute, apoi se toacă. Slănina se taie cuburi și se prăjește până devine rumenă și lasă grăsime. Se adaugă ceapa tocată și se călește în grăsimea lăsată. Se pune făina și se amestecă rapid, apoi se adaugă puțin din zeama de la urzici. Se adaugă urzicile și se lasă să scadă la foc mic. La final se pune usturoiul zdrobit și se mai lasă 2-3 minute în clocot.

Se servește cu mămăligă fierbinte și, uneori, cu ou ochi. Este o variantă mai consistentă și foarte aromată.

Alte ponturi: