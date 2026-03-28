Pe măsură ce tot mai mulți români aleg să reducă consumul de carne sau țin post, rețetele reinterpretate devin o prezență constantă în bucătărie. Drobul de post este simplu de făcut, accesibil și poate fi adaptat ușor în funcție de preferințe.
Practic, pentru acest preparat vom înlocui carnea cu legume, ciuperci și verdeață.
Vă recomandăm să citiți și: Rețetă tradițională de drob, fără miel. Cum poți face un drob delicios cu carne de porc si organe de pui
Ciupercile se spală, se toacă mărunt și se călesc într-o tigaie până scade toată apa lăsată. Separat, ceapa și morcovul ras se călesc în puțin ulei până devin moi.
Se amestecă toate ingredientele într-un bol: ciupercile, legumele, verdeața tocată, pesmetul și făina. Compoziția se potrivește de sare și piper, apoi se omogenizează bine.
Se tapetează o tavă cu hârtie de copt și se adaugă compoziția, nivelând ușor. Drobul se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 30-40 de minute, până când se rumenește ușor la suprafață.
După coacere, se lasă să se răcească înainte de a fi tăiat, pentru a-și păstra forma.
Drobul de post poate fi servit atât cald, cât și rece, ca aperitiv sau fel principal, alături de o salată proaspătă sau murături.
