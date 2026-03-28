28 mart. 2026, Rețete
Drob de post, alternativa la rețeta clasică de Paște / Poate fi servit atât cald, cât și rece, ca aperitiv sau fel principal, alături de o salată proaspătă sau murături
ID 70925231 © Sebalos | Dreamstime.com

Pe măsură ce tot mai mulți români aleg să reducă consumul de carne sau țin post, rețetele reinterpretate devin o prezență constantă în bucătărie. Drobul de post este simplu de făcut, accesibil și poate fi adaptat ușor în funcție de preferințe.

Practic, pentru acest preparat vom înlocui carnea cu legume, ciuperci și verdeață.

Vă recomandăm să citiți și: Rețetă tradițională de drob, fără miel. Cum poți face un drob delicios cu carne de porc si organe de pui

Ingrediente:

  • 500 g ciuperci (champignon sau pleurotus)
  • 1 ceapă mare
  • 1 morcov
  • 2-3 linguri de ulei
  • 2 linguri de pesmet
  • 1 legătură de ceapă verde
  • 1 legătură de mărar
  • 1 legătură de pătrunjel
  • 2 linguri de făină sau amidon (pentru legare)
  • sare și piper, după gust
  • opțional: nuci tocate sau semințe (pentru textură)

Mod de preparare:

Ciupercile se spală, se toacă mărunt și se călesc într-o tigaie până scade toată apa lăsată. Separat, ceapa și morcovul ras se călesc în puțin ulei până devin moi.

Se amestecă toate ingredientele într-un bol: ciupercile, legumele, verdeața tocată, pesmetul și făina. Compoziția se potrivește de sare și piper, apoi se omogenizează bine.

Se tapetează o tavă cu hârtie de copt și se adaugă compoziția, nivelând ușor. Drobul se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 30-40 de minute, până când se rumenește ușor la suprafață.

După coacere, se lasă să se răcească înainte de a fi tăiat, pentru a-și păstra forma.

Drobul de post poate fi servit atât cald, cât și rece, ca aperitiv sau fel principal, alături de o salată proaspătă sau murături.

Pe aceeași temă

Rețete
28 mart.
FOTO | Am încercat rețeta virală de bagels din trei ingrediente / Partea cea mai grea e că trebuie să aștepți să se răcească
FOTO | Am încercat rețeta virală de bagels din trei ingrediente / Partea cea mai grea e că trebuie să aștepți să se răcească
Rețete
27 mart.
Pastele cu nucă, mâncarea de post care ne fascina în copilărie / Cu miere sau cu pesmet, rețeta de post rămâne delicioasă
Pastele cu nucă, mâncarea de post care ne fascina în copilărie / Cu miere sau cu pesmet, rețeta de post rămâne delicioasă
Rețete
27 mart.
Un mic dejun consistent pe bază de proteină vegetală: bowl-ul de hummus
Un mic dejun consistent pe bază de proteină vegetală: bowl-ul de hummus
Rețete
26 mart.
De ce sunt atât de scumpe roșiile românești primăvara / Legumicultor: „Este poate costul corect pentru un aliment care nu este normal și natural să fie produs în această perioadă din an în România!”
De ce sunt atât de scumpe roșiile românești primăvara / Legumicultor: „Este poate costul corect pentru un aliment care nu este normal și natural să fie produs în această perioadă din an în România!”
Rețete
26 mart.
3 rețete gustoase și ușoare pe care le poți pregăti înainte de Paște, recomandate de nutriționistul G4Food, Tania Fântână / „Spanacul și urzicile sunt printre cele mai nutritive alimente ale sezonului”
3 rețete gustoase și ușoare pe care le poți pregăti înainte de Paște, recomandate de nutriționistul G4Food, Tania Fântână / „Spanacul și urzicile sunt printre cele mai nutritive alimente ale sezonului”

Cele mai noi articole

Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
Pozează în fermieri și laudă viața la țară, dar au intrat în război deschis cu vecinii din Cotswolds/ Ce amenajări a făcut familia Beckham afectând biodiversitatea zonei rurale
Pozează în fermieri și laudă viața la țară, dar au intrat în război deschis cu vecinii din Cotswolds/ Ce amenajări a făcut familia Beckham afectând biodiversitatea zonei rurale
ABC în bucătărie / Cum să cureți rapid o tigaie cu mâncare lipită / Apa fierbinte și bicarbonatul pot curăța rapid mâncarea lipită
ABC în bucătărie / Cum să cureți rapid o tigaie cu mâncare lipită / Apa fierbinte și bicarbonatul pot curăța rapid mâncarea lipită
Rețea de fraudă cu alcool destructurată în Spania / 18 suspec, reținuți pentru un prejudiciu de 32,8 milioane de euro adus bugetului UE / Schema folosea firme-fantomă și facturi false pentru alcool importat
Rețea de fraudă cu alcool destructurată în Spania / 18 suspec, reținuți pentru un prejudiciu de 32,8 milioane de euro adus bugetului UE / Schema folosea firme-fantomă și facturi false pentru alcool importat
Războiul din Iran scumpește îngrășămintele / Costurile cresc cu până la 40% și amenință prețurile alimentelor / În agricultură se resimte presiunea
Războiul din Iran scumpește îngrășămintele / Costurile cresc cu până la 40% și amenință prețurile alimentelor / În agricultură se resimte presiunea