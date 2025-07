Magia din borcan | Ramona Pirgu produce dulceață „reinventată după rețete vechi”. Are 180 de preparate de nișă, de la dulceață de usturoi la sosuri picante din gama „Strigoiul”: „Nu vrem volum. Vrem identitate”

La Bughea de Jos, Ramona Pirgu și familia ei creează peste 180 de produse artizanale: dulcețuri, siropuri, zacuscă, salate, șerbeturi, sosuri picante sau nu, toate preparate manual, după rețete vechi, reinterpretate cu mult curaj, sau unele nou inventate. În Poiana Fermecată nu se fac conserve. Se scriu povești.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Am început timid, cu o gamă de cinci siropuri naturale, două feluri de dulceață și două articole, care aveau la bază ghebele de pădure: zacusca de ghebe si salata de ghebe în otet.

„Reinventăm rețete vechi, le combinăm, le sofisticăm”

Pe măsură ce produsele au început să fie cunoscute și, din ce în ce mai cerute de publicul nostru fidel, am început să lărgim gama cu alte și alte produse, toate preparate exclusiv manual, după rețete tradiționale. Apoi am continuat să ne diversificăm, pentru că facem toate astea cu multă pasiune, iar clienții noștri știu și simt asta.

Reinventăm rețete vechi, le combinăm, le sofisticăm, dar păstrând stilul și modul de lucru complet manual. Ca să spun în puține cuvinte, punem amprenta noastră”, ne spune Ramona Pirgu.

Niciun produs nu seamănă cu altul. Fiecare are povestea lui, aroma lui, timpul lui. Iar clientul simte asta.

„Noi nu facem dulceață. Noi facem artă”, spune Ramona cu o sinceritate care nu e emfază, ci doar asumare. „Facem dulceață de flori de liliac. Știți ce înseamnă asta? Luăm fiecare mică floricică, manual. Nu există o tehnologie care să scuture aceste floricele. Și facem cantități foarte mici.”

Dulceața de usturoi: un an de încercări și vin roșu adăugat în compoziție

Unul dintre cele mai spectaculoase produse pe care le-am văzut la Ramona a fost dulceața de usturoi.

Sinceră să fiu, deși am fost îmbiată să gust, deși m-a tentat, am refuzat-o politicos: doar ce a deschis borcanul, că imediat m-a trăznit un miros puternic, concentrat, de usturoi. Ori, nu-mi puteam permite luxul de a mirosi a usturoi în mijlocul zilei, când mai aveam atâtea întâlniri!

„Este un produs la care am muncit un an de zile. Nu este doar o dulceață simplă, sunt chestii inedite. Are foarte multe condimente, are niște sortimente de vin, are niște chestii care o fac altceva decât o simplă dulceață.”

Mi-am dat seama repede: când Ramona Pirgu nu vrea să dezvăluie niciunul din secretele ei, îmi spune că produsul are „niște chestii, la care am mai adăugat niște chestii”.

Când oamenii gustă prima oară dulceața de usturoi, rămân perplecși. Apoi o cer din nou. La târguri gastronomice, e piesa de rezistență. Iar în farfurii gourmet, adaugă o notă de poveste, îmi spune interlocutoarea mea.

Gama „Strigoiul”, picantă, ironică, de colecție, este de 3 feluri: strigoiul înfuriat, strigoiul arogant și strigoiul fierbinte!

Ce este cu strigoii ăștia? Văd că sunt și de 3 feluri, am spus.

Aflu că Poiana Fermecată nu se teme de nicio picanterie: la propriu! Linia „Strigoiul” e o gamă de sosuri și dulcețuri picante, inspirate de amintiri din copilărie: „Acolo unde avem producția, în copilăria mea se numea Valea Strigoiului”, spune Ramona.

De aici, și numele provocatoare:

– Strigoiul înfuriat: cu ananas și ardei iute

– Strigoiul arogant: cu zmeură și Carolina Reaper

– Strigoiul fierbinte: cu ardei kapia, ideal pentru pizza sau paste.

„Am început cu dulceață de ardei iute acum 10 ani și acum avem peste 10 produse, toate picante, dar pe categorii de picant: de la«amator», cum îmi place mie să spun, până la profesioniști.”

Zahăr? Doar dacă trebuie. Conservanți? Niciodată!

Ramona ține mult la sănătate și naturalețe. „Zahărul e zahăr, dar avem și o gamă foarte mare fără adaos de zahăr”, spune ea. Dulcețurile sunt îndulcite cu suc concentrat din același fruct: de regulă de măr, dar și de zmeură, de cătină, de vișine, iar pectina e extrasă natural.

„Noi nu punem niciun conservant. Singurul conservant este sucul de lămâie, zeama de lămâie pe care noi o stoarcem și o folosim. Luăm lămâile toate netratate, la fel și portocalele.”

Și pentru că precizia contează, Ramona subliniază: „Singurul gem pe care-l facem este magiunul de prune de Muscel, în rest, la noi se face doar dulceață. Fructul este foarte clar, se vede în borcan.”

„Nu vrem volum, cantitate. Vrem identitate”

În Poiana fermecată sunt o mulțime de bunătăți care-ți iau ochii.

„Avem și 10 sortimente de șerbet, la gama de dulceață, nici nu știu să vă spun exact numărul, că nu le mai știu! Mai avem în jur de 10 sortimente de zacuscă, foarte multe salate de ciuperci în oțet, dar la noi cantitățile de produse sunt foarte mici, iar clienții nostri știu că atunci când s-au terminat produsele, trebuie să aștepte următorul sezon, adică să iasă următoarea hribă, sau următorul gălbior”, îmi spune Ramona din Poiana Fermecată.

Îmi spune că lucrează câte un an la o rețetă. O întreb ce presupune această muncă:

„Ce înseamnă că muncesc un an de zile la o dulceață? Facem foarte multe probe, cum am făcut la cea de usturoi. Și un an de zile am făcut tot felul de probe și am dat prietenilor să guste, pentru că prietenii noștri sunt cei care atunci când spun că un produs este ”wow”, atunci chiar este wow. Când ei spun, însă, că un produs de-al nostru e bunicel, atunci nu mă încălzește cu nimic, pentru că el trebuie să fie wow.”

Deși cererea crește de la an la an, ea refuză industrializarea. „Noi facem produse de nișă, nu de volum. În momentul în care am începe să facem produse de volum, atunci nu mai suntem noi și nu vrem să ne pierdem această personalitate.”

Totul se face manual, în familie. „Suntem cinci persoane care lucrăm și mai avem oameni care ne adună cireșele amare sau ne ajută la curățarea ciupercilor. Sunt sezonieri.”

„Noi nu vrem să devenim mari. Vrem să rămânem buni”

Poiana Fermecată nu e doar o afacere de familie. E un laborator de alchimie sentimentală, unde gustul, memoria și răbdarea sunt puse în același borcan.

„Noi nu vrem să devenim mari. Vrem să rămânem buni”, pare să spună fiecare etichetă scrisă cu grijă. Iar cine gustă, înțelege!