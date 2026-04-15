Locul din Țara Hațegului unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice / „Avem produse tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină sau caltaboșuri”

15 apr. 2026, Călătorii Culinare
foto: Facebook/@Localm

Comuna Sălașu de Sus, din județul Hunedoara, devine o opțiune tot mai căutată pentru zilele libere petrecute aproape de natură, unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice. Aerul curat, așezările îngrijite și oferta culinară bazată pe produse tradiționale definesc experiența la poalele Retezatului, potrivit Agenției de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Un prim punct de oprire pentru turiști este Cetatea Mălăiești, singura din Țara Hațegului care păstrează un turn donjon restaurat. Vizitatorii sunt așteptați cu activități tematice și cu promisiunea unei atmosfere diferite de cea urbană.

„Ce este de apreciat e faptul că este singura cetate din țara Hațegului care are un turn donjon restaurat. Le transmitem turiștilor care vor vizita cetatea că îi așteptăm cu tot felul de activități și le oferim ceea ce le lipsește în zonele urbane: liniștea, peisajul, ozon, aer curat. Se vor simți vizitând comuna Sălașu de Sus ca într-o stațiune, pentru că suntem stațiune turistică de interes local”, spune ghidul Ramona Socaci.

Autoritățile locale mizează pe dezvoltarea turismului, iar gastronomia are un rol central în această strategie. Preparatele tradiționale, în special virșlii de Sălaș, completează oferta pentru turiști.

- articolul continuă mai jos -

„Pe lângă pensiunile care le sunt puse la dispoziție turiștilor, și bucatele care sunt tradiționale – virșli de Sălaş – avem traseele turistice care ne traversează comuna de la Est la Vest și de la Sud la Nord, poteca tematică, cascada la cetatea Mălăiești. Avem produsele tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină, caltaboșuri și toate celelalte”, explică primarul Ioan Vlad.

Comuna este accesibilă de pe DN 66 Simeria – Petroșani, printr-un drum județean asfaltat care duce spre centrul de vizitare al Parcului Național Retezat, la Nucșoara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

