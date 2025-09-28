Un fruct exotic, cu gust de banană, mango și vanilie, poate fi găsit chiar în centrul Capitalei. Este vorba despre Asimina triloba, cunoscută și ca „banana nordului”, cultivată ecologic în livada Facultății de Horticultură din București.

„Banana nordului” are o pulpă cremoasă, dulce și parfumată, fiind bogată în vitaminele A și C, minerale esențiale (calciu, fier, potasiu, magneziu, mangan) și aminoacizi. Fructul poate fi consumat ca atare sau folosit în deserturi: înghețată, smoothie-uri, creme ori în combinație cu iaurt și kefir.

Acest fruct, originar din America de Nord, este apreciat pentru aroma sa tropicală, asemănătoare cu un amestec de banană, mango și vanilie. Deși în străinătate este considerat un deliciu rar, în România este încă puțin cunoscut și disponibil doar în anumite perioade ale anului, în special toamna.

Fructele se vând direct de la sursă, la magazinul Facultății de Horticultură din Bd. Mărăști nr. 59, în cadrul Campusului Agronomie – Herăstrău, la prețuri între 40 și 60 de lei/kg, în funcție de calitate.

Programul de vânzare este de luni până vineri, între orele 09:00–14:00.