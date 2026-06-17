Autoritatea de reglementare a pieței din China (SAMR) a publicat miercuri un proiect de reglementare menit să tempereze competiția agresivă din sectorul platformelor de livrare de mâncare și de retail instant. Decizia vine în contextul unor îngrijorări majore legate de „războaiele de preț” și de ceea ce autoritățile de la Beijing numesc o „concurență irațională”, o cursă care afectează grav stabilitatea economică a comercianților și companiilor, notează Agerpres.

Noua inițiativă legislativă este un răspuns direct la competiția acerbă dintre marile platforme digitale, alimentată și de o încetinire vizibilă a consumului intern pe piața chineză.

Regulile intră în consultare publică. Ce interzice noul proiect?

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței a anunțat că proiectul va rămâne în dezbatere și consultare publică până la data de 17 iulie. Documentul propune măsuri ferme pentru a asigura un mediu comercial loial:

Fără promoții forțate: Se interzice complet practica prin care platformele de livrare îi obligă pe comercianți și restaurante să participe la campanii masive de reduceri sau să suporte din propriul buzunar costurile subvenționării prețurilor.

Stop practicilor monopoliste: Noile reguli limitează utilizarea fluxurilor masive de capital pentru acțiuni de monopol sau concurență neloială.

Interzicerea dumpingului: Platformelor le va fi interzis să vândă produse sau servicii sub costul lor real de producție/achiziție doar pentru a elimina concurența de pe piață.

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Reacția giganților tech: Meituan, Alibaba și JD.com se aliniază cerințelor

Deși noile reguli strâng șurubul reglementărilor, marii jucători din piață s-au grăbit să își declare susținerea, conștienți de presiunea politică de la Beijing.

Meituan, liderul incontestabil al pieței de livrări din China, a emis un comunicat oficial pe rețelele sociale în care salută inițiativa, menționând că noile norme vor ajuta la „definirea clară a limitelor de conformitate” în organizarea campaniilor promoționale.

Poziții similare au fost adoptate și de principalii săi competitori din zona de livrări rapide și „instant retail”, platforme controlate de giganții tehnologici Alibaba și JD.com. Aceștia au promis că vor sprijini SAMR pentru a proteja un ecosistem comercial echilibrat.

Pierderi financiare și avertismente guvernamentale

Alarma autorităților este justificată de cifre. Chiar dacă a raportat creșteri de venituri conform estimărilor, gigantul Meituan a bifat recent a treia pierdere trimestrială consecutivă, un semn clar că tacticile agresive de reducere a prețurilor au epuizat resursele financiare ale companiilor.

Guvernul chinez a cerut ferm oprirea acestei „race to the bottom”, comparând prăbușirea artificială a prețurilor din livrări cu situația la fel de tensionată din industria mașinilor electrice. Ca măsură de forță, autoritatea SAMR a ordonat deja inspectorilor locali ca, până în decembrie, să declanșeze controale masive și inopinate în sectoarele de live-streaming și livrări de alimente pentru a curăța piața de practicile abuzive.