Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevicius, solicită din nou Uniunii Europene să impună sancțiuni asupra cerealelor rusești și să blocheze tranzitul acestora prin infrastructura europeană, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, premierul lituanian a anunțat că țara sa va propune nu doar interzicerea tranzitului cerealelor rusești prin UE, ci și includerea pe lista persoanelor sancționate a oligarhilor din sectorul agricol al Rusiei care susțin războiul. „Lituania va propune nu doar interzicerea acestui tranzit, ci și adăugarea pe lista persoanelor sancționate a oligarhilor din sectorul agricol rusesc care sprijină războiul„, a scris Sinkevicius.

Lituania critică folosirea infrastructurii europene de către Rusia

Declarațiile vin în contextul blocadei rusești din Marea Neagră, care limitează exporturile agricole ale Ucrainei și reduce veniturile obținute de Kiev din vânzarea cerealelor. Situația afectează și statele importatoare din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dependente în diferite grade de cerealele provenite din regiunea Mării Negre.

Sinkevicius a criticat faptul că Rusia continuă să utilizeze porturile și infrastructura europeană, inclusiv pe cele din statele baltice, pentru exporturile proprii de cereale. „Aceasta este o situație inacceptabilă, care a fost tolerată până acum pe motiv că sancțiunile UE nu se aplică produselor alimentare”, a declarat premierul lituanian.

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David O’Sullivan, emisarul Uniunii Europene pentru sancțiuni, a explicat într-un interviu pentru The Kyiv Independent că blocul comunitar nu a făcut presiuni pentru introducerea unor sancțiuni asupra produselor agricole rusești. Motivul invocat este că aceste exporturi „nu afectează cu adevărat mașina de război”, potrivit lui O’Sullivan. Oficialul european a arătat și că sancțiunile impuse până acum au redus deja cu aproximativ 75% comerțul dintre Uniunea Europeană și Rusia. El a subliniat însă că o decuplare comercială totală de Rusia nu reprezintă neapărat obiectivul politicii europene de sancțiuni.

Controale mai stricte asupra originii cerealelor

În lipsa unei schimbări rapide a politicii europene, Lituania a decis să intensifice propriile verificări. Sinkevicius a anunțat că a ordonat controale mai stricte asupra originii cerealelor transportate prin țară. Scopul este identificarea eventualelor loturi de cereale furate din Ucraina sau amestecate cu alte produse agricole înainte de tranzitul prin Lituania. „Nu vom permite ca mașina de război a Rusiei să profite folosind infrastructura noastră ca o poartă de intrare către piețele globale”, a declarat premierul lituanian.

Inițiativa Lituaniei pune din nou pe agenda europeană una dintre cele mai sensibile teme comerciale legate de război: dacă exporturile agricole rusești trebuie să rămână în afara regimului de sancțiuni sau dacă accesul lor la infrastructura și piețele europene ar trebui restricționat.