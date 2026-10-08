Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli

08 oct. 2026, Agribusiness
Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Lituania critică folosirea infrastructurii europene de către Rusia
  2. Controale mai stricte asupra originii cerealelor

Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevicius, solicită din nou Uniunii Europene să impună sancțiuni asupra cerealelor rusești și să blocheze tranzitul acestora prin infrastructura europeană, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Într-o postare publicată joi pe Facebook, premierul lituanian a anunțat că țara sa va propune nu doar interzicerea tranzitului cerealelor rusești prin UE, ci și includerea pe lista persoanelor sancționate a oligarhilor din sectorul agricol al Rusiei care susțin războiul. „Lituania va propune nu doar interzicerea acestui tranzit, ci și adăugarea pe lista persoanelor sancționate a oligarhilor din sectorul agricol rusesc care sprijină războiul„, a scris Sinkevicius.

Lituania critică folosirea infrastructurii europene de către Rusia

Declarațiile vin în contextul blocadei rusești din Marea Neagră, care limitează exporturile agricole ale Ucrainei și reduce veniturile obținute de Kiev din vânzarea cerealelor. Situația afectează și statele importatoare din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dependente în diferite grade de cerealele provenite din regiunea Mării Negre.

Sinkevicius a criticat faptul că Rusia continuă să utilizeze porturile și infrastructura europeană, inclusiv pe cele din statele baltice, pentru exporturile proprii de cereale. „Aceasta este o situație inacceptabilă, care a fost tolerată până acum pe motiv că sancțiunile UE nu se aplică produselor alimentare”, a declarat premierul lituanian.

- articolul continuă mai jos -

David O’Sullivan, emisarul Uniunii Europene pentru sancțiuni, a explicat într-un interviu pentru The Kyiv Independent că blocul comunitar nu a făcut presiuni pentru introducerea unor sancțiuni asupra produselor agricole rusești. Motivul invocat este că aceste exporturi „nu afectează cu adevărat mașina de război”, potrivit lui O’Sullivan. Oficialul european a arătat și că sancțiunile impuse până acum au redus deja cu aproximativ 75% comerțul dintre Uniunea Europeană și Rusia. El a subliniat însă că o decuplare comercială totală de Rusia nu reprezintă neapărat obiectivul politicii europene de sancțiuni.

Controale mai stricte asupra originii cerealelor

În lipsa unei schimbări rapide a politicii europene, Lituania a decis să intensifice propriile verificări. Sinkevicius a anunțat că a ordonat controale mai stricte asupra originii cerealelor transportate prin țară. Scopul este identificarea eventualelor loturi de cereale furate din Ucraina sau amestecate cu alte produse agricole înainte de tranzitul prin Lituania. „Nu vom permite ca mașina de război a Rusiei să profite folosind infrastructura noastră ca o poartă de intrare către piețele globale”, a declarat premierul lituanian.

Inițiativa Lituaniei pune din nou pe agenda europeană una dintre cele mai sensibile teme comerciale legate de război: dacă exporturile agricole rusești trebuie să rămână în afara regimului de sancțiuni sau dacă accesul lor la infrastructura și piețele europene ar trebui restricționat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Recomandări
Mediafax
OBSESIA neașteptată a unei străine în România: „Cele mai bune din viața mea”. Unde se află?
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Sosul de roșii pentru iarnă, secretul unui chef italian. Greșeala pe care trebuie să o eviți: „Nu folosiți…”

Cele mai noi articole

Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie