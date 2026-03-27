Gheorghe Vlad, președintele OIPA Legume Fructe, a declarat în exclusivitate pentru G4Food, că prețurile majorate ale carburanților se reflectă deja și în prețurile producătorilor de legume din România. După scumpirea motorinei, respectiv a transportului, dar și a energiei, legumicultorii se văd nevoiți să crescă prețurile verdețurilor și ale legumelor chiar înainte de Paște.

G4Food a lansat seria editorială „De la pompă la raft”, dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor. De această dată am stat de vorbă cu Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt.



Pâinea, lactatele, mezelurile, dar și legumele și fructele se scumpesc de la o zi la alta

Agricultura românească are deja de suferit de pe urma crizei de pe piața carburanților. Motorina a trecut pragul de 10 lei și continuă să se scumpească deși Guvernul a declarat joi, prin Ordonanţa de Urgenţă, situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 şi a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi economiei.

Practic, Ordonanţa de Urgenţă stabileşte că se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepţie fac exporturile şi livrările intra-comunitare.

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția, într-un comentariu pe Facebook, că „efectele la pompa vor fi simbolice, deciziile luate neavând puterea de a influența dinamica prețurilor”.

Și așa s-a și întâmplat, prețul carburanților continuând să crească.

Iar prețul crescut al carburanților începe să se reflecte în prețul mâncării. Pâinea, lactatele, mezelurile, dar și legumele și fructele se scumpesc de la o zi la alta.

Verdețurile din piețe și supermarketuri, mai scumpe din cauza crizei carburanților

În perioada postului, dar și în apropierea sărbătorilor pascale, când gospodinele se pregătesc pentru masa de Paște, cererea pentru verdețuri proaspete crește semnificativ. Mărarul, pătrunjelul, leușteanul, loboda, leurda, spanacul și salata verde se numără printre cele mai căutate produse, fiind esențiale atât în preparatele de post, cât și în rețetele tradiționale specifice Paștelui.

După ce motorina a sărit de 10 lei pe litru, producătorii de verdețuri s-au văzut nevoiți să majoreze și ei prețurile. Nu pentru câștig, ci pentru a acoperi creșterea prețurilor de transport și energie, a explicat Gheorghe Vlad, președintele OIPA Legume Fructe, pentru G4Food.

Mărarul, pătrunjelul, leușteanu vor fi mai scumpe la final de martie.

„Dacă în perioada 1-16 martie motorina era 7 lei și verdeața 1,1 lei, astăzi motorina este 10 lei, iar pentru legătura de verdeață cerem 1.4 lei. Am făcut această majorare pentru a acoperi creșterea prețului motorinei. 30% inseamnă cost carburant, NU PROFIT pentru cooperativă și producător”, a explicat Gheorghe Vlad, președintele OIPA Legume Fructe.

Creșteri de preț sunt și la leuștean. Fiind o plantă care necesită mai multă îngrijire, căldură pentru a se dezvolta, costul de producție este mai mare.

„Înainte vindeam cu 2.2 lei legătura. Azi 3 lei este oferta noastră, asteptăm joi contraoferta”, a mai precizat Vlad Gheorghe.

Prețurile menționate sunt cele practicate de producător. La raft, acestea sunt mai ridicate, în funcție de adaosul comercial stabilit de fiecare comerciant.